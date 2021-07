Nova odluka u Hrvatskoj o nošenju maski

Hrvatski nacionalni štab civilne zaštite donio je novu odluku po kojoj se maske za lice više neće morati nositi na događanjima gdje se nalaze samo osobe koja imaju digitalnu Kovid potvrdu, objavio je u petak na konferenciji za novinare načelnik Štaba ministar Davor Božinović.

"Time šaljemo poruku da će digitalne Kovid potvrde biti zamjena za nošenje maski za lice u sve više situacija. Ako hoćete konkretno, na našoj idućoj konferenciji za medije, mi s ove strane i vi s vaše, imat ćemo digitalne Kovid potvrde i konferenciju ćemo održati bez maski", najavio je Božinović, prenosi Hina.

Najavio je sljedeće sedmice otvaranje dijaloga sa sindikatima i poslodavcima o odluci da će vakcinacija radnika biti uslov firmama za daljnju finansijsku podršku koju dodjeljuje Vlada.

"Proći će ljeto, jesen će brzo, one države koje će se brže procijepiti imat će manji četvrti val i manje ekonomske štete. Očekujem razumijevanje svih jer interes nam je zajednički. Živjeti i privređivati moramo ali to možemo jedino u zdravom okruženju. Vlada neće odustati od potpora, ali očekujemo od svih drugih da participiraju u krizi. Put je jasan, znanstveno, stručno utemeljen, a to je cijepljenje", istakao je Božinović.

I ministar zdravstva Vili Beroš se osvrnuo na to pitanje, ocijenivši kako solidarnost i odgovornost nije dobra ako je jednosmjerna:

"Očekujemo da svi koji su primili naknadu, neću reći, vrate uslugu ali daju doprinos da izađemo iz krize. Zdravstven i ekonomski razlozi idu zajedno, ne vidim razlog ako možemo cijepljenjem omogućiti normalan rad i normalno funkcioniranje, zašto to ne učinimo? Čudi me da neki sada formiraju front protiv cijepljenja. Svi zajedno možemo osigurati bolju budućnost cijepljenjem".

Ponovio je potrebu daljnje vakcinacije s obzirom da nije postignut cilj do kraja juna o 50-odstotnoj procijepljenosti protiv Kovida.

Direktorica Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Alemka Markotić rekla je da je dobra vijest što je u bolnicama trenutno vrlo malo bolesnika, a u samoj Klinici svega pet pacijenata s virusom korona, među kojima nijedan nije na respiratoru. Upozorava međutim kako bi se mogli ponovo suočiti s većim brojem oboljelih zbog nedovoljnog broja vakcinisanih s obzirom na brzo širenje delta varijante.

"Delta varijanta korona virusa preuzela je 95 odsto svih izolata. Pred nama je izbor ili cijepljenje ili će 'zimmer frei' ostati frei, djeca biti na online nastavi, starci biti zatvoreni, a mi ćemo ponovno puniti bolnice i groblja", kazala je.