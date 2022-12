Nova pravila za dobijanje "Vukove" diplome u osnovnoj školi

Promjene pravilnika za dobijanje diplome "Vuk Karadžić" za osnovnu školu predviđaju da osnovci kojima će se ubuduće dodjeljivati treba da imaju petice iz svih predmeta od drugog do osmog razreda, a ne samo od petog do osmog, kao što je to bilo do sada.

Kako kažu u Ministarstvu prosvete, novina koja je utvrđena pravilnikom je da se ova diploma daje učeniku koji je u toku sticanja osnovnog obrazovanja i vaspitanja na kraju svake školske godine postigao odličan uspjeh iz svih obaveznih predmeta, izbornih programa i aktivnosti propisanih planom i programom nastave, navodi RTS.

U "Vukovu" diplomu ulaziće i to da je učenik ostvario primjerno vladanje i da je dobio najmanje jednu diplomu "Dositej Obradović".

Iz resornog ministarstva kažu da prema novim odredbama pravilnika diplomu "Dositej Obradović" dobijaju učenici za izuzetne rezultate iz obaveznog predmeta, odnosno izbornog programa, i ako imaju primjerno vladanje na kraju školske godine.

Kako navode iz Ministarstva prosvete, pravilnikom je predviđeno da se diploma "Dositej Obradović" stiče, pored dosadašnjih nagrada na opštinskim i gradskim nivoima takmičenja, i na republičkom, međunarodnom i okružnom takmičenju.

Ističu da je novina i da su prvi put uvedene diplome za učenike koji postignu izvanredne rezultate u muzičkoj i baletskoj školi.

Diploma "Kornelije Stanković" je ekvivalent diplomi "Vuk Karadžić" u muzičkoj školi, a u baletskoj to je "Marija Maga Magazinović".

Umjesto diplome "Dositej Obradović" u ovim umjetničkim školama biće dodjeljivane diplome "Ljubica Marić" i "Dušanka Sifnios". Pravilo je da đaci u školama mogu da dobiju i više ovih diploma.

Kako su rekli u Ministarstvu prosvete, primjena novog pravilnika počinje od ove školske godine.