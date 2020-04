Nova žrtva virusa korona u Srbiji, pozitivna još 201 osoba

BEOGRAD - Još jedna osoba preminule su od korona virusa u Srbiji od posljednjeg, jučerašnjeg presjeka stanja, saopšteno je na konferenciji za medije u Palati Srbija, javlju srpski mediji.

U Republici Srbiji je danas do 15 časova godine registrovano ukupno 2.867 potvrđenih slučajeva COVID 19.

Od posljednjeg izvještaja do 15 časova testirani su uzorci 1.586 osoba od kojih je 201 pozitivan. Hospitalizovan je 1.891 pacijent. Na respiratoru je ukupno 127 pacijenata.

Do 15 časova u Republici Srbiji testirano je ukupno 12.347 osoba koja su ispunjavale kriterijume definicije slučaja.

U posljednja 24 časa preminula je jedna osoba muškog pola, odnosno ukupno 66 od početka epidemije. Prosjek godina preminulih je 64,3.

Inače, ovo je 34. dan od kada je u Srbiji zabilježen prvi slučaj korona virusa. Od tog 6. marta u Srbiji je uveden niz restriktivnih mjera. Između ostalog, zatvorene su granice za ulaz stranim državljanima, zatvoreni su restorani, kafići, kladionice, kozmetički saloni, pa i parkovi i pojedina šetališta.

Uveden je i policijski čas, najprije od 20 sati do 5 sati ujutru, a potom i od 17 sati do 5 ujutru. Te mjere su dodatno pooštrene, pogotovo nedavno, kada je proglašen policijski čas od subote u 13 sati, do ponedjeljka u 5 ujutru.