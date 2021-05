Nove epidemiološke mjere u Hrvatskoj

ZAGREB, 1. maja (Tanjug) - Od danas su u hrvatskoj produžene epidemiološke mjere koje će biti na snazi bar do 15. maja.

Produžuju se i postojeće mjere na granicama, ali ima nekih izmjena, prenio je hrvatski portal Index.hr.

"Za osobe koje dolaze u Hrvatsku iz država Evropske unije i šengenskog prostora i prostora povezanog sa Šengenom, a kojima je ulazak omogućen na temelju brzog antigenskog testa, neće morati da ponove testiranje nakon ulaska u Hrvatsku ako ostaju duže od 10 dana", izjavio je hrvatski ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović.

Da li će morati da se testiraju zavisiće od zemalja u koje se vraćaju, dodao je on.

"Takođe, ako su osobe preboljele kovid i vakcinisane su jednom dozom, neće morati da prilože test i idu u karantin", kazao je Božinović.

Prema njegovim riječima, iako je situacija nešto povoljnija, to ne znači da ljudi mogu da se opuste niti da se krene sa ozbiljnijim popuštanjem.

Osim nacionalnih odluka Štab je donio i šest regionalnih odluka.

"Za Zagreb i Šibensko-kninsku županiju produžene su mjere koje su na snazi. Za Zadar i Brodsko-posavsku takođe", istakao je Božinović.

On je rekao da su u pojedinim područjima ublažene mjere s obzirom na poboljšanje situacije.

"Štab Splitsko-dalmatinske i Dubrovnika je donio odluku da je zabrana prodaje alkohola od 22 sata, ne od 20. Radno vrijeme ugostitelja može biti do 22 sata, a ne do 20 sati", rekao je Božinović.

Nema ni ogranicenja za škole stranih jezika, kazao je on.

Dubrovačko-neretvanski štab civilne zaštite predložio je u petak Nacionalnom štabu popuštanje strožih mjera za područje doline Neretve, pa će se na tom području od 3. maja primjenjivati mjere kao u ostatku županije.

Županijski štab, takođe, je dao preporuku osnivačima osnovnih i srednjih škola da se u dolini Neretve nastava održava po modelu A (u školi) za sve učenike osnovnih škola, dok će učenici srednjih škola, osim maturanata, i dalje ići po modelu C.

Predložene epidemiološke mjere važiće do 9. maja.

Zbog znatnog smanjenja dnevnog broja novooboljelih od kovid-infekcije u Primorsko-goranskoj županiji (PGŽ), Štab civilne zaštite PGŽ je u petak odlučio da se ukidaju pooštrene epidemiološke mjere koje su bile na snazi u ovoj županiji.

Načelnik županijskog Štaba Mladen Šćulac na konferenciji za novinstvo u petak u Rijeci je istakao da je i broj oboljelih od kovida-19 u Kliničko bolničkom centru Rijeka u stalnom padu, što je bio jedan od razloga za ukidanje strožih mjera.

To znači da od 2. maja terase ugostiteljskih objekata i trgovina u županiji mogu da rade do 22 sata umjesto kao do sad do 19 sati.

Otvaraju se teretane, pozorišta i bioskopi, a moguće je dolaziti u posjete u domovima za starije osobe bez PCR testa.

Odlučeno je da se svi učenici razredne nastave, odnosno od prvog do četvrtog razreda osnovne škole, u županiji vrate na nastavu.

Učenici starijih razreda osnovnih škola ostaju još nedelju dana na online nastavi.

U škole se vraćaju i maturanti, te srednjoškolci na stručnoj praksi i individualnoj nastavi.