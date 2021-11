Nove mjere u Hrvatskoj

​ZAGREB - Hrvatska od sutra uvodi nove zaštitne mjere protiv širenja korona zaraze, a one se odnose na proširenje kovid potvrda na državne i javne službe i sve one koji odlaze u te službe, kao i škole i na dozvoljeni broj prisutnih na okupljanjima.

Ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović rekao je da su ključna tri pravca djelovanja: postići što veću procijepljenost, uvesti ograničenja za okupljanja i postići što veću sigurnost prilikom obavljanja poslova, koje se neće ograničavati, što se može dokazati testiranjem ili EU digitalnom potvrdom.

On je rekao da se ograničavaju okupljanja, a zabranjuje se održavanje svih javnih događanja i okupljanja u javnim prostorima na kojima je prisutno 50 osoba, osim ako se radi o događanju na kojem učestvuju samo osobe s EU digitalnom covid-potvrdom.

Pooštravaju se mjere za održavanje svih događanja gdje će uz digitalnu potvrdu za učešće biti obvezno korištenje medicinske maske.

Ostaje na snazi mjera zabrane održavanja okupljanja na otvorenom za više od 100 osoba, osim ako se ne radi o osobama koje imaju digitalne covid-potvrde, rekao je Božinović.

Sva okupljanja mogu trajati do ponoći, a izuzetak su bioskopske projekcij, ako su počele do 23 sata, kao i svadbe, koje moraju da traju do 2 iza ponoći, a svi prisutni moraju da imaju kovid potvrde.

Božinović je rekao da će kovid potvrde narednih dana biti uvedne u državnim i javnim službama i odnosiće se na sve državne službenike, lokalne i regionalne, kao i za trgovačka društva kojima je osnivač država ili samouprave.

Ova odluka će stupiti na snagu 15. novembra, a potvrde će morati da imaju i oni koji odlaze u te institucije.

Odluka o obveznim kovid-potvrdama odnosi se i na škole.

Zaposleni u državnoj upravi i školama, ako nisu vakcinisani obavezni su da se testiraju na koronu dva puta sedmično.

Direktor Hrvatskog zavoda za javno zdravlje Krunoslav Capak je rekao da što se tiče kafića i ugostiteljskih objekata, nismo isključili tu mogućnost.

"Pratićemo epidemiološku situaciju i odlučiti koje ćemo sve delatnosti obuhvatiti ovom merom od 15. novembra", rekao je Capak.