Nove mjere u Srbiji: Niko ne smije na ulicu od 20 do 5h

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijerka Ana Brnabić govore večeras na konferenciji za novinare o stanju u zemlji povodom koronavirusa i merama za suzbijanje zaraze.

Predsednik Vučić je kazao da se Srbija suočava sa nevjerovatnim izazovima kao i druge zemlje u Evropi, te da u skladu sa tim i činjenicama da nije uspjela da obezbijedi punu disciplinu da smanji ugroženost za stanovništvo.

"Od sutra ujutru od 10 časova apsolutno je zabranjen izlazak na ulicu u urbanim sredinama svim licima starijim od 65 godina, a u seoskim sredinama starijim od 70 godina", rekao je on. Kako je kazao, najveća žarišta su u Beogradu i drugim gradovima.

"Organizovaćemo lokalne samouprave svuda gde je to moguće, pokušaćemo da do svih domova dođemo preko maldih ljudi od 25 do 26 godina", kazao je on.

Vučić je rekao da će biti otvorene prodavnice i supermarketi nedjeljom ujutru od 4 do 7 pod posebnim pravilima, gdje će svi dobiti maske i razmak između njih.

"Time garantujemo da niko ne može da ostane gladan i bez potrebština za život. Od sutra od 20 sati do 5 ujutru zabrana kreatanja svim licima", rekao je on.

On je zamolio građane da razumiju rigorozne mjere

"Vojska Srbije će preuzeti sve granične prelaze i migrantske centre i bolnice, i mora da bude naoružana jer mora da zaštiti lekare", pojasnio je Vučić.

U Srbiji je danas do 18 sati registrovano još sedam novih slučajeva korona virusa, tako da su ukupno zaražene 72 osobe.