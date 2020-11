Nove odluke beogradskog kriznog štaba

BEOGRAD - Gradski saobraćaj neće biti obustavljen, a produžava se vrijeme takozvanog špica kada će biti povećan broj vozila, odlučio je danas beogradski krizni štab.

Mjesto dosadašnjeg špica koji je trajao od 15 do 17 časova, kada je uključivan maksimalan broj vozila, ubuduće će biti produžen i trajaće od 15 do 20 časova.

Prema odluci gradskog kriznog štaba, u tom periodu će biti uključeno 236 vozila više od uobičajenog broja.

To praktično znači da će na ulicama u periodu od 15 do 20 časova biti 1.641 vozilo javnog gradskog prevoza.

Navodi koji su se pojavljivali u javnosti poput - da autobus ako u njemu bude preko 50 odsto popunjenosti, neće stati na stanici - nisu osnovani, navode u gradu.

Vlada Srbije je u subotu na prijedlog Kriznog štaba za borbu protiv virusa korona, donijela nove mjere koje stupaju na snagu sutra u 18 časova. Ima ih ukupno sedam, a među njima je skraćenje radnog vremena restoranima, kafićima, barovima, klubovima, kladionicama i tržnim centrima do 18 časova, osim prodavnica, one će radititi do 21 čas.

(Sputniknews.com)