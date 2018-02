Novi ambasadori Srbije u nekoliko zemalja, opozvan u BiH

Komentari: 2

Ovaj komentar je na kolumnu od gosp. Grmuse jer tamo se mora biti prijavljen kod cia-facebook-a sto ja nisam pa zato ovako. @grmusa; napokon neko ko realno i trezveno sagleda situaciju na balkanu. ja to govorim vec 30 godina i budem svaki put ismijan. mnogi kazu da sam jugonostalgicar sto necu da poreknem kao mnogi koji to jesu al se stide to javno i reci. Ja ne vidim nista lose u jugoslaviji, ni u onim proslim ni u nekoj novoj vezi naroda bivse jugoslavije sto bi bila najprirodnija veza medju bliskim narodima. Vidim jugoslaviju prirodniju od evropske unije kojoj svi teze. Sto prije shvate to tim bolje. Jugoslavija: jedan narod, jedno trziste, isti jezik ista kultura i tradicija; vjera je privatna stvar svakog civjeka i ta politicka i geografska tvorevina bi donije dobro svima i ono najvaznije ekonomski procvat i bolje standarde. ovako su samo sredstvo za potkusurivanje velikih sila sto je odlika porobljenih naroda