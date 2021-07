Novi blaži zemljotres kod Petrinje

ZAGREB - Seizmološka služba zabilježila je zemljotres jačine 2,6 stepeni Rihtera s epicentrom kod Petrinje u Hrvatskoj.

Potres je registrovan u 0.33 časova, javili su hrvatski mediji.

Na Twitteru Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra (EMSC) građani Petrinje su napisali da se osjetio jak udarac i "drmanje", ali da je trajalo kratko.

I prethodne noći Seizmološka služba zabilježila je slab potres s epicentrom četiri kilometra južno od Petrinje.

M2.6 #earthquake (#potres) strikes 24 km W of #Sisak (#Croatia) 14 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/XwWIKtjzI1