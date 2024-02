Novi detalji o braku nestale Ane Knežević: "Ostavio me u Beogradu kao psa"

Ana Knežević (40), koja je 2. februara nestala u Španiji, navodno je poslala poruku drugarici u kojoj je svog supruga Davida Kneževića, optužila da je imao ljubavnu aferu.

"Imao je ljubavnicu u Bogoti. Bio je sa njom i to dok sam ja pokušavala da rešim stvari sa njim uz pomoć terapeuta za parove", napisala je Ana u poruci.

U toj poruci je istakla i da su ona i David imali svađu.

"U međuvremenu je urlao na mene da sam k**** što sam ga ispitivala pred drugima ('Zašto sam samo ja loš', 'Samo ja sam problem'), a on je pravio planove sa njom. Saznala sam za to nakon što me je ostavio kao psa na ulici u Beogradu", napisala je Ana navodno prijateljici.

Američki mediji podsjećaju da je Davidov advokat Ken Padovic prethodno tvrdio da je u pitanju bio sporazumni razvod "jer im više nije išlo".

"To je jedan od razloga zbog čega su se razvodili. Ipak, nisu angažovali advokate već su se dogovarali da angažuju samo jednog advokata da to riješi", rekao je Padovic.

Međutim, Anina najbolja prijateljica Sana, sa kojom je i Telegraf.rs nedavno razgovarao, rekla je da joj je Ana pričala da sumnja da David ima ljubavnicu.

"Znala sam za to, pričala mi je da on možda ima nekog sa strane, žena iz Kolumbije", rekla je Sana.

Ona je rekla da nije znala sve detalje, ali kaže da joj je Ana pričala o tome.

Sana ističe i da su joj čudne tvrdnje advokata da je David u trenutku Aninog nestanka bio u Srbiji.

"Čula sam se sa njim 4. februara da vidim zna li nešto, tada mi je rekao da je na Floridi. Molila sam ga da se 7. februara nađemo u Španiji, a kada smo se čuli uveče, rekao mi je da je otputovao u Srbiju", tvrdi Sana.

Podsjetimo, Ana je posljednji put viđena 2. februara ispred vrata stana koji je iznajmila u luksuznom dijelu Madrida u decembru, a nakon što se rastala od supruga.

Kako je njena najbolja drugarica Sana ranije ispričala za Telegraf.rs, sa Anom je 2. februara razmijenila pisane i glasovne poruke, u kojima ju je Ana obavijestila da će mijenjati stan i da je pronašla jedan kojim je oduševljena.

Javila joj je i da će 5. februara otputovati za Barselonu na jedan kongres sa prijateljicom na jedan dan... Te večeri je planirala da ostane kod kuće jer je napolju bilo hladno. Oko 22 sata posljednji put je viđena ispred vrata stana, a onda je nestala i više niko ne zna ništa o njoj.

Narednog dana Sani je stigla čudna poruka sa Aninog broja, u kojoj piše "da je upoznala divnog čoveka na ulici i da s njim odlazi na nekoliko dana u vikendicu van grada".

"Tamo je slab domet, čujemo se kad se vratim", napisano je u poruci.

Zabrinuta, Sana je tražila da joj pošalje lokaciju. Bilo joj je čudno da Ana tako nešto uradi, to nikako ne liči na nju. Međutim, na brojne poruke koje joj je poslala, Ana nikad nije odgovorila. Od tad traje neprekidna potraga za njom...

