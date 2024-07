Novi detalji o ubici: Tuđman ga odlikovao, napao oca

Glavni državni tužilac Ivan Turudić, koji je nakon tragedije stigao u Daruvar, rekao je kako ima informaciju da je u jutrošnjoj pucnjavi ranjena i vlasnica doma za starije osobe u kojem se dogodio masakr.

Potvrdio je i da su preživjeli korisnici doma prebačeni u Veteranski centar.

Na mjestu zločina u Daruvaru je i director policije Nikola Milina.

"U 10:18 je stigla prva dojava o pucnjavi, nije se odmah znalo o čemu se radi. Policijska postaja Daruvar je odmah poslala sve raspoložive snage, kolege su brzo uspjeli identificirati mjesto i pronaći počinitelja. Brzo su ga uhitili. U događaju se odmah utvrdilo da je pet osoba smrtno stradalo, na kraju je u bolnici u Virovitici još jedna osoba smrtno stradala. Imamo i šest ozlijeđenih osoba. Rade se očevidne radnje i utvrđuju se sve okolnosti. Najbitnije je da je policija brzo pronašla i uhitila počinitelja ovog kaznenog djela", kazao je Milina.

Milina je potvrdio da je policija dosad tri puta postupala prema masovnom ubici, dva puta zbog narušavanja javnog reda i mira te jednom zbog porodičnog nasilja.

"Prije mjesec dana se radilo o sukobu s poznanikom, obojica su bila u alkoholiziranom stanju. Ta osoba je zadobila teže ozljede, a kriminalističko istraživanje još nije završeno", rekao je Milina.

Postupanje zbog porodičnog nasilja dogodilo se 2004., a nasilje se dogodilo između počinioca i njegova oca. Milina je otkrio da je utvrđeno da počinilac nije imao registrovano vatreno oružje.

Ubica je penzionisani vojni policajac

Podsjetimo, šestoro ljudi ubijeno je danas u Domu za starije i nemoćne osobe u Mažuranićevoj ulici u Daruvaru. Muškarac je ušao u Dom za starije i nemoćne osobe i počeo pucati po ljudima. Petoro ljudi je na mjestu smrtno stradalo, a više osoba je povrjeđeno. Naknadno, još jedna osoba je preminula u bolnici. Ubica je nakon napada pobjegao, ali ga je policija ubrzo uhvatila.

U policijskoj upravi navode da su oko 10:10 primili dojavu kako je muška osoba usmrtila i ranila više osoba u domu za starije i nemoćne osobe. Dodaju i da je na mjestu događaja u toku uviđaj kojim rukovodi zamjenica Županijskog državnog tužilaštva u Bjelovaru.

Ubica je 51-godišnji Krešimir Pahoki iz Donjeg Daruvara. Njegova majka je bila štićenica u domu. Pahoki je penzionisani vojni policajac. 1996. godine ga je Franjo Tuđman odlikovao Spomenicom domovinske zahvalnosti koja se dodjeljuje hrvatskim državljanima za časnu i uzornu službu.

Nakon ubilačkog pohoda pištoljem je pobjegao, ali ga je policija uhapsila u blizini jednog kafića. Ubio je majku, štićenike i zaposlenike doma.

Otprije poznat policiji

Policija je već ranije imala posla s Pahokijem. Naime, kako su za Mojportal rekli njegovi poznanici, on je prije mjesec dana bacio poznanika na stepenice na kojima su se nalazile boce.

Muškarac je zbog težine povreda vozilom hitne medicinske pomoći prevezen u bjelovarsku bolnicu i na kraju je završio na abdominalnoj hirurgiji. Navodno mu je prije toga držao pištolj u ustima.

"Prije je to bio ok dečko, bio je vojni policajac na službi u Zagrebu. No, kada je otišao u mirovinu, alkohol je očito učinio svoje", rekao je jedan Daruvarčanin, prenosi Index.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.