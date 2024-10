Novi detalji smrti direktora bolnice u Zagrebu: "Poginuo pred kolegama"

Direktor KBC-a Zagreb, Ante Ćorušić, poginuo je pri padu u bolnici u ponedjeljak prijepodne.

Kako prenosi 24sata.hr, kolege su ga pokušale reanimirati nakon pada, ali, nažalost, nisu uspjeli. Ćorušić je poginuo u padu s požarnih stepenica.

Navodno je prije toga rekao da ide da kupi cigarete. Prodavnica se nalazi u prizemlju iste zgrade. On je nakon pada udario glavom i na mjestu preminuo.

“Stajao sam s kolegom blizu ulaza u KBC Zagreb. Čuli smo udarac. Otišli smo da vidimo šta se zbiva i vidjeli da su ljudi već izašli iz bolnice. Radilo se o direktoru Anti Ćorušiću. Došli su njegov zamjenik, glavna sestra, tim ljekara. Pokušali su da mu pomognu”, izjavio je svjedok.

Kako je rekao svjedok, bilo je to kraj zgrade u kojoj je uprava, blizu ulaza u bolnicu iz smjera Kišpatićeve ulice. Rekao je kako su se okupili zaposleni bolnice i plakali. Došla je i policija da bi utvrdila kako je Ćorušić pao.

“Nama su prvo rekli da je neki čovjek umro. Poslije smo tek saznali da je direktor. U velikom smo šoku, poginuo je kolegama na oči”. rekla je jedna od radnica bolnice.

O svemu se oglasio i ministar zdravstva Vili Beroš.

“Duboko smo potreseni preranim odlaskom našeg dragoga kolege Ante Ćorušića, koji će ostati zapamćen kao vrhunski ljekar - ginekolog, profesor na Medicinskom fakultetu, direktor KBC-a Zagreb, hrvatski branitelj i uvaženi član hrvatske i međunarodne naučne zajednice. U ovom teškom trenutku izražavam iskreno saučešće porodici i najbližima. Njegov karijerni put od ljekara porodične medicine do dugogodišnjeg direktora najvećega kliničkog bolničkog centra u Hrvatskoj obilježila je neiscrpna predanost ljekarskom pozivu, koji je trajao preko 40 godina. Antin plemeniti duh i domoljublje zauvijek će ostati u našim srcima, mislima i molitvama”, rekao je Beroš.

Iz policije su kratko rekli kako trenutno sprovode uviđaj i utvrđuju sve okolnosti slučaja.

Premijer Hrvatske Andrej Plenković rekao je kako je "Ćorušić bio sjajan prijatelj".

“S velikom sam tugom primio vijest o iznenadnoj smrti Ante Ćorušića, uglednog ljekara i profesora, dugogodišnjeg direktora KBC-a Rebro, koji je dao veliki doprinos hrvatskom zdravstvenom sistemu. Porodici Ante Ćorušića i svim njegovim saradnicima izražavam duboko saučešće”, poručio je Plenković.

Ante Ćorušić, najveću hrvatsku bolnicu vodio je od 2016. Rođen 15. maja 1958. u Splitu, ovaj dugogodišnji HDZ-ovac, koji je u toj stranci bio od 1989. godine, nesumnjivo je bio jedna od glavnih osoba u hrvatskom zdravstvu i uživao je podršku vrha HDZ-a. Po struci ginekolog, godinama je vodio HDZ-ov Odbor za zdravstvo te je 2016. godine, kada su slagali prvu koaliciju HDZ-a i Mosta, Ćorušić bio najozbiljniji kandidat za ministra zdravstva. No, Most se suprotstavio njegovom imenovanju za ministra, a nakon što Ćorušić nije uspio postati ministar, podnio je ostavku na mjesto šefa HDZ-ova Odbora za zdravstvo. Ubrzo je imenovan šefom KBC-a Zagreb, najveće hrvatske bolnice, a do tada je bio šef Zavoda za ginekološku onkologiju. Uprkos mnogobrojnim aferama koje su se vezale za njegovo ime, novi mandat za vođenje bolnice dobio je u julu ove godine.

Kako bi opet mogao biti na toj funkciji, mijenjali su i statut Rebra, pa su izbačena dva uslova koja on nije zadovoljavao. Upravno vijeće te bolnice, na čijem je čelu Iskra Primorac, supruga ministra Marka Primorca, lani je izbacilo odredbu prema kojoj za direktora ne može biti izabran kandidat protiv kojeg je donesena konačna odluka nadležnih disciplinskih tijela, navela je u izvještaju pučka pravobraniteljka Tena Šimonović Einwalter.

Naime, časni sud Hrvatske ljekarske komore doneo je 2023. zaključak da je dr Ante Ćorušić počinio disciplinsku povredu otkrivanja ljekarske tajne jer je u javnosti otkrio lične medicinske podatke o svojoj pacijentkinji. Druga odredba bila je ta da direktor više ne mora biti nastavnik u naučno-nastavnom zvanju na Medicinskom fakultetu. Ćorušić je lani navršio 65 godina, te je po sili zakona morao u penziju kao profesor na Medicinskom fakultetu. Upravno vijeće Rebra 31. avgusta 2023., uz prethodnu saglasnost ministra zdravstva, izmijenilo je statut bolnice iz 2020. godine, čime su Ćorušiću omogućili reizbor na mjesto direktora.

U vrijeme njegovog reizbora u julu ove godine, u javnost je dospjela informacija o pojavi legionele na Rebru, kojom je bilo zaraženo šestoro pacijenata, a troje je preminulo. Bolnica je tajila javnosti da je do zaraze došlo još u aprilu, a ubrzo su bolnički sistem napali hakeri, nakon čega su pacijenti morali čekati na zračenje jer su bili izgubljeni njihovi planovi liječenja te su se morali raditi novi.

Ćorušić je u javnosti poznat po stavovima da bi pravo žene na pobačaj u Hrvatskoj trebalo ograničiti, a za abortus je izjavio da je "najgadljiviji postupak u medicini" te ponovio kako mu se dobrim rješenjem čini poljski model, u kojem za namjerni prekid trudnoće postoje poprilična zakonska ograničenja, pa žena ima pravo pobaciti jedino ako je silovana, ako trudnoća predstavlja rizik za njeno zdravlje ili se utvrdi ozbiljna malformacija ploda.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.