Novi jezivi detalji brutalnog ubistva u Rijeci, osumnjičeni nastupao u Supertalentu

RIJEKA - U kafe-baru "Pin" u centru Rijeke u nedjelju je došlo do tuče u kojoj je muškarac usmrtio ženu.

Muzičarka Iulia Josephine Bianca Kolompar potvrdila je za Jutarnji kako je za ubistvo osumnjičen njen suprug Roman Brnada. Nešto kasnije tokom dana o ubistvu se oglasila i policija.

"Policijski službenici I policijske postaje Rijeka u saradnji s djelatnicima Službe opšteg kriminaliteta Policijske uprave primorsko-goranske dovršili su kriminalističko istraživanje nad 36-godišnjim hrvatskim državljaninom zbog sumnje u počinjenje krivičnog djela teškog ubustva", stoji u saopštenju PU primorsko-goranske.

Kako se navodi, kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da se 36-godišnjak 6. februara u jednom od ugostiteljskih objekata na Pavlinskom trgu u Rijeci najprije verbalno sukobio sa 67-godišnjom hrvatskom državljankom, a potom je fizički napao te joj zadao više udaraca u predjelu glave i tijela i potom pobjegao.

Kako neslužbeno saznaje Jutarnji, napadač se rukama uhvatio za šank i potom skakao po glavi 67-godišnjakinji.

Na mjesto događaja juče su izašli policija i hitna pomoći, koji su pokušali reanimirati ženu, ali bez uspjeha.

"Nadalje, oko 15.50 policija je zaprimila dojavu građana da je na području Belvedera u Rijeci viđena muška osobe bez odjeće, ali po dolasku na mjesto događaja policija nije zatekla opisanu osobu. U nastavku intenzivnog traganja za osobom koja je pobjegla s Pavlinskog trga, utvrđeno je da postoji poveznica između ova dva događaja te je osumnjičeni 36-godišnjak uhapšen oko 18 sati i priveden na kriminalističko istraživanje, kojim je utvrđena sumnja u počinjenje navedenog krivičnog djela.

Tokom sutrašnjeg biće obavljena obdukcija nad tijelom 67-godišnje žene u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku KBC-a Rijeka, radi utvrđivanja tačnog uzroka smrti.

Osumnjičeni 36-godišnjak će uz krivičnu prijavu tokom današnjeg dana biti doveden pritvorskom nadzorniku, navodi se u saopštenju PU primorsko-goranske.

Svjedoci brutalnog ubojstva u Rijeci: Skočio je na ženu poput životinje

Većina gostiju kafića u kojem se dogodilo ubistvo nije željela davati nikakve izjave na temu jučerašnjeg ubustva, iako je bilo jasno da svi komentarišu to što se dogodilo. Ali jedan od stalnih gostiju ipak je odlučio reći nekoliko riječi.

"I ranije je imao svakakve ispade"

"Znam ubojicu. Dolazio je ovdje, ali nam je i stalno ordinirao po Korzu. Nije pjevao, već urlao. Znao je odjednom imati svakakve ispade. Nije mi jasno što je radio s tom starijom ženom u društvu. Grozno je to što se dogodilo. Poznajem i ovu gospođu Vesnu koja je sve to vidjela i dobro je da je uspjela pobjeći jer je mogao i u nju napasti. Tko zna kako je moglo sve to završiti", rekla je svjedokinja za Index.

Svjedokinja Vesna Wagner, koja je i juče komentarisala brutalno ubistvo, nakon što su se slegli prvobitni šok i zgroženost onim što se odvijalo pred njenim očima, prisjetila se još jednog detalja.

"I konobar i jedan gost su skočili kad ju je uhvatio za vrat, ali je on jednostavno bio prejak. Pokušali su ga spriječiti, ali, koliko sam mogla vidjeti, jednog od njih je ogrebao po ruci i ozlijedio ga. I danas mi nije jasno što je njemu bilo. Što mu je to u trenutku došlo? Dan ranije su najnormalnije sjedili na terasi, da bi sljedećeg dana tako, poput životinje, skočio na jednu ženu", rekla nam je svjedokinja.

Plenković o ubistvu u Rijeci: Niko nema lijek za kretene

Premijer Andrej Plenković na pres-konferencije u centrali HDZ-a komentarisao je brutalno ubustvo u kafiću u centru Rijeke.

"Nema nitko u svijetu lijek za kretene. Ne postoji lijek za to. To je nažalost fenomen u društvu koji se događa ciklički, više puta. Imamo, nažalost, očito neke ljude koji imaju nekih velikih problema sami sa sobom i onda su počinitelji najgorih mogućih kaznenih djela, teških oblika ubojstva koji su svakome normalnome nevjerojatni i van svih domašaja racionalnog promišljanja. Takvih ljudi nažalost ima među nama", rekao je Plenković.

"Što se tiče zakona, mi smo to toliko postrožili u odnosu na ono što je bilo ranije u svim aspektima, ako treba, postrožit ćemo još. Ali i da postrožite zakone, kako ćemo izbjeći ovo? Kako ćete izbjeći da netko sjedi u kafiću i nakon toga se ovo dogodi? Kako će zakon to spriječiti? Nažalost takvih ljudi među nama ima", rekao je.

Nastupao u Supertalentu

Osumnjičeni za ubistvo je Roman Brnada, ulični pjevač koji je nedavno nastupio u šouu Supertalent.