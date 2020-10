Novi kontingent američke vojske putuje na Kosovo i Metohiju

VAŠINGTON - Misija Sjedinjenih Američkih Država pri NATO najavila je danas slanje novih američkih trupa u mirovnu misiju na Kosovu i Metohiji.

Kako je objavljeno na Tviter profilu američke misije, trupe su završile pripreme u Ajovi.

Our @USArmy soldiers are mission-ready! Troops have finished preparations in Iowa, USA and are moving out to participate in a @NATO peacekeeping deployment to #Kosovo. @NATO_KFOR continues to maintain a safe & secure environment for Kosovo. #WeAreNATO pic.twitter.com/AXb1czGXQF