Novi oklopnjak Vojske Srbije: Ruska donacija gađa ciljeve i danju i noću

Jedan od novijih borbenih sistema u srpskoj vojsci, oklopni izviđački automobil BRDM-2 MS znatno je povećao operativne i funkcionalne sposobnosti Vojske Srbije.

Opremljen je savremenim uređajem za osmatranje, označavanje i gađanje ciljeva u svim vremenskim uslovima, danju i noću. Vozilo je donacija Ruske Federacije, trenutno ih ima 10, a VS će dobiti ukupno 30 BRDM-2 MS.

Obuka pripadnika Vojske Srbije za nova vozila je u toku, a nedavno je izvedeno gađanje u dnevnim i noćnim uslovima, iz mjesta i u pokretu, na vojnom kompleksu Pasuljanske livade.

"Suština modernizacije je u panoramskoj nišanskoj spravi, kombinovanoj sa osnovnom nišanskom spravom, koje omogućavaju osmatranje na daljinama do pet kilometara, prepoznavanje cilja na tri i po, a laserovanje (označavanje) na više od sedam kilometara", rekao je rukovodilac obuke potpukovnik Goran Jovanović u emisiji Dozvolite.

Novi oklopnjak VS može da gađa ciljeve i noću, upotrebom termovizije i to na daljinama do jedan i po i dva kilometra. Do sada oklopna izviđačka vozila Vojske Srbije nisu imala takvu mogućnost, prenosi RTS.

"Tri su stalna člana posade. Komandir, nišandžija i vozač, plus dva izviđača. Za razliku od BRDM-2 koje vojska već posjeduje, na novim vozilima je ergonomija unutrašnjosti promenjena. Udobnije je i sve je preglednije", ističe Jovanović.

Važno je reći da je novi BRDM-2 MS dodatno oklopljen kompozitnim pločama, u odnosu na osnovnu verziju, a ima i protivminski tepih.

Sa prednje strane zaštićen je od metaka kalibra 14,5 milimetra, sa strane 12,7 i 7,62 sa zadnje strane – što je na nivou savremenih oklopnih vozila.

Masa od sedam tona je sa druge strane znatno manje od najvećeg broja vozila ovog tipa.

S obzirom na to da Vojska Srbije već godinama koristi termovizijske uređaje, najveći tehnološki iskorak je na mjestu vozača koji ima šest kamera i kompletan uvid 360 stepeni oko vozila.

"Takođe, moguća je i vožnja bez otvaranja poklopca, što je posebno važno u borbenim uslovima", ističe poručnik Nemanja Živković, komandir čete za obuku oklopnih jedinica u Komandi za obuku, koji je zadužen za obuku vozača.

Iako je BRDM-2 MS prije svega namijenjen za izviđanje, osmatranje i označavanje ciljeva, važno je i naoružanje koje posjeduje.

"Velika je prednost i što je veliki broj ljudi već radio na vozilu BRDM-2 koje se već koristi u našoj vojsci, tako da smo lakše savladali mnoge stvari", objašnjava kapetan Saša Stefanović iz Prve brigade Kopnene vojske, koji je i instruktor za nišandžije i komandire vozila.

Glavno oružje je teški mitraljez KPVT kalibra 14,5 milimetara efikasnog dometa od dva kilometra koji uništava lako oklopljena vozila, kamione, radare i drugu vojnu opremu.

To je i najubojitiji mitraljez na svijetu, nastao na osnovu ruske protivtenkovske puške iz Drugog svjetskog rata.

Pomoćno naoružanje je mitraljez PKT kalibra 7,62 i dometa od jedan i po kilometar. Oba mitraljeza mogu da gađaju i dok se vozilo kreće i to na maksimalnom dometu, što su na Pasuljanskim livadama provjerili i pripadnici Vojske Srbije.

Važno je i napomenuti da je maksimalna brzina ovog izviđačko – oklopnog vozila 95 kilometara na čas, a sa punim rezervoarom, može da pređe oko 750 kilometara.

Sa dolaskom vozila u Srbiju, došla je i ekipa inženjera i tehničara iz Ruske Federacije. Njihov zadatak je da se u narednih godinu dana brinu o vozilima, ali i da obuče srpske tehničare.

Oni su u Srbiju donijeli i veliku količinu rezervnih dijelova, što je za ovakva vozila veoma značajno.

Obuka za BRDM-2 MS za mnoge pripadnike VS je počela mnogo ranije, jer su išli na četvoromjesečni kurs ruskog jezika, a zatim i na kratku obuku u Rusiju u fabrici gdje se vozila modernizuju.

Potpukovnik Goran Jovanović, koji ispred Uprave za planiranje i razvoj Generalštaba Vojske Srbije rukovodi obukom kaže da tokom boravka u Rusiji nije bilo nikakvih tajni.

"Ruska strana nam je omogućila da pratimo svaki segment modernizacije od ulaska vozila u fabriku. Nije bilo nikakvih ograničenja, osim vremena. A vremena nikad dosta", zaključio je potpukovnik Jovanović, koji ima veliko ratno iskustvo, a u miru je obučio više hiljada ljudi na raznim oklopnom vozilima i tenkovima.

Dosadašnja iskustva pripadnika Vojske Srbije govore da ne postoji teren u Srbiji koji BRDM-2 MS ne može da pređe i uz savremenu opremu predstavlja odlično izviđačko-oklopno vozilo.