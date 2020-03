ZAGREB - Još jedan potres zatresao je Zagreb u 20.54.

Nedugo nakon potresa u 20.54 osjetilo se i još jedno blaže podrhtavanje.

Kako javlja CSEM-EMSC, potres je bio magnitude 3,5 po Rihteru.

Najprije je zabilježena magnituda od 3,7 po Richteru, što je potom ispravljeno na 3,5.

(Index.hr)

M3.5 #earthquake (#potres) strikes 5 km NE of Zagreb - Centar (#Croatia) 17 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/xFI981XvLo