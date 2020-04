Novi potresi u Zagrebu

ZAGREB - Oko 9.51 na području Zagreba osjetilo se još jedno podrhtavanje tla, koje je trajalo nekoliko sekundi, a deset minuta kasnije, još jedan slabiji potres.

Riječ je o još dva osjetna potresa u nizu potresa nakon prvotnog udara koji je razorio dijelove Zagreba, a prema seizmolozima, jutrošnji prvi potres imao je magnitudu od oko 3,5 stepeni po Rihteru.

Potresi ove snage nemaju razornu snagu, ali mogu biti opasni za pojedine zgrade koje su u kritičnom stanju nakon prvog potresa.

Od potresa koji je razornom snagom od 5,5 po Rihteru pogodio Zagreb 22. marta, nanijevši znatnu materijalnu štetu u starom dijelu grada, područje Zagreba, prema riječima seizomologa, zatreslo se preko 1.000 puta, ali svi naknadni potresi nisu se mogli osjetiti, tek njih oko 150. Ostali su zabilježeni seizmološkim mjerenjima.

Felt #earthquake (#potres) M3.5 strikes 2 km NE of Zagreb - Centar (#Croatia) 28 min ago. Please report to: https://t.co/of9xx7M2Tz pic.twitter.com/eDn3jKF6Lw