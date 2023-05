Novi protest u Beogradu u subotu

Dio opozicionih stranka najavio je danas da će nastaviti proteste i da će na sljedećem okupljanju, u subotu, 27. maja, napraviti "prsten oko RTS-a". Poručili su da ne odustaju od ranije iznetih zahtjeva.

Predsjednik DS Zoran Lutovac rekao je na konferenciji za novinare da RTS ne pripada ni vlasti ni opoziciji već građanima Srbije, navodeći da javni servis ne smije da se ponaša tako kao da krije informacije koje su, kaže, štetne za vlast.

"RTS ne sme da preskače ono što je za građane važno, treba da se čuje i kritičko mišljenje", rekao je on.

Šef poslaničke grupe Narodne stranke Miroslav Aleksić rekao je da nije tačno da je neko opoziciji "ponudio da se ukinu rijaliti programi, kao i da se razgovara o REM-u".

"To što je (predsednik Srbije) rekao, nije ponudio, niti on ima nekome nešto da nudi, jer mi nismo na pijaci", rekao je Aleksić i ponovio da su zahtjevi zaustavljanje promovisanje nasilja u javnom prostoru, kao i institucionalna odgovornost.

Najavio je da će opozicija nastaviti borbu u subotu, 27.maja.

"Krenućemo sa trga ispred Narodne skupštine ka RTS-u, i to Bulevarom do Pravnog fakulteta i Takovskom do javnog servisa. Napravićemo prsten oko RTS-a zato što je to servis svih građana Srbije", rekao je Aleksić.

On je pozvao građane da na skup ponesu po jedan cvijet kao simbol borbe protiv nasilja, mržnje i podjela, ali i kao simbol tuge.

Protest u subotu će, kako je najavljeno, početi u 18 časova i trajaće do 22 sata.

Konferenciji su prisustvovali predstavnici DS, Zeleno-levog kluba, Ujedinjenih, "Moramo-Zajedno" i Narodne stranke, navodi Tanjug.