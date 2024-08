Novi rasistički ispad u Splitu: U restoranu su mi vikali 'crnčugo' i ispuštali su zvukove povraćanja

​SPLIT - Dvadesetogodišnjak afroameričkog porijekla doživio je rasističe uvrijede na hrvatskom primorju.

"Šta se dešava u Splitu? Prvo, provociranje nekoliko gej mladića, koji su potom napadnuti. Zatim je 'procurio' snimak na kojem žena pljuje Kineskinju, a sada i novo, zaista grozno iskustvo tamnoputog turiste koji je došao u taj grad. Nećemo otkrivati njegov puni identitet jer ne želimo da se neki pojedinci 'zakače' za njega i da mu pišu dalje uvrede", piše u komentaru zagrebački "Jutarnji list".

Sada se desio još jedan težak incident. Dvadesetogodišnjak, afroameričkog je porijekla, tvrdi da mu je u Splitu boja kože bila veliki problem. Naime, došao je na festival u Tisno, a situacija je toliko eskalirala da je prekinuo godišnji odmor i vratio se kući, piše "Slobodna Dalmacija".

"Pokušavao sam da smislim šta tačno da kažem o ovom putovanju... Hrvatska je prelijepa. A festival Defected u Tisnom bio je jedan od vrhunaca godine. I stvarno se nadam da ću se sljedeći put vratiti... Ali sada... Ovo mi je bio drugi put u Splitu i nažalost morao sam da skratim putovanje zbog količine rasizma koji sam iskusio u posljednja tri dana. Nekoliko ljudi koji su se pretvarali da povraćaju kada su me vidjeli... Nisam bio uslužen u restoranu i jednostavno sam odustao nakon što su me nazvali riječju 'N' (uvrijedljiv termin 'Nigger' za Afroamerikanca). Pokušao sam da maksimalno iskoristim vrijeme u Splitu. Pokušao sam da ignorišem poglede, upiranje u mene i način na koji su me izbjegavali. Ali na kraju sam odlučio da ne vrijedi više ostati."

On je nastavio:

"Ne mogu da ostanem tamo gdje me ne žele. Razočaran sam zbog svega ovoga. Ali razmišljaću o divnim ljudima koje sam upoznao i divnim mjestima na kojima sam bio. I zbog toga sam zahvalan. Nadam se da je moje iskustvo bilo nesrećna anomalija. Kao što sam upoznao toliko ljepih i gostoljubivih ljudi u Hrvatskoj. Molim se za te tužne pojedince. I ne želim im ništa osim ljubavi. Hvala onima koji su me kontaktirali. Hvala timu festivala Defected Records što je došao, promijenio moj let... Zahvalan sam na tako nevjerovatnom sistemu podrške i toliko sjajnih prijatelja" napisao je na društvenim mrežama.

Ko su ljudi koji su se pretvarali da povraćaju dok je tamnoputi mladić prolazio?

"Na Matejuški i ponegdje u gradu se okupljaju mladi, sjede po klupama, zidićima i provociraju djevojke, ali i neke solo turiste. To uglavnom rade domaći i neobrazovani tinejdžeri koji znaju da budu veoma neukusni. Oni misle da su lica. Uglavnom nisu nasilni, ali znaju da dobacuju stvari, provociraju. Uvijek su u grupi. Kad kažem uglavnom, mislim da su tuče rijetke, ali kada se popiju, posebno poslije izlaska u klub, nekada je bilo i tuča sa strancima, provociranja Azijatkinja i tamnoputih djevojaka" priča dvadesetogodišnjakinja za "Slobodnu Dalmaciju", navodeći da je ta omladina mogla da imitira majmuna kada prođe tamnoputa osoba, prenosi "Telegraf".

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.