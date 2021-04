ZAGREB - Područje centralne Hrvatske i dalje se trese, a posljednji put u 14:47 zemljotres magnitude 3 stepena po Rihteru pogodio je Baniju.

Kako javlja EMSC, epicentar potresa bio je 36 kilometara južno od Zagreba i 20 kilometara severozapadno od Gline.

