Novi zemljotres u Glini

Zemljotres magnitude od 2,7 stepeni po Rihteru pogodio je područje Banovine.

Do zemljotresa je došlo u 13.39 sati oko pet kilometra od Gline, na dubini od tri kilometra.

Građani tog područja osjetili su podrhtavanje, javlja EMSC.

Felt #earthquake (#potres) M2.7 strikes 28 km SW of #Sisak (#Croatia) 29 min ago. Please report to: https://t.co/7RJtVeTI5U pic.twitter.com/7mW46t83bg