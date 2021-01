Novi zemljotres u Hrvatskoj, opet se treslo i u Banjaluci

BANJALUKA - Novi zemljotres pogodio je Hrvatsku oko 18 časova, a osjetili su ga i građani Banjaluke.

Seizmološka služba Hrvatske saopštila je da je jačina potresa bila 5 stepeni po Rihteru, a tlo se zatreslo u 18,01 časova.

Evropsko-mediteranski seizmološki centar saopštio je da je epicentar zemljotresa bio na deset kilometara dubine deset kilometara od Siska.

EMSC je prethodno javio da je magnituda potresa 5.3 po Rihteru, ali je naknadno ispravio na 5.0.

I ovaj zemljotres se osjetio i na području BiH, odnosno u sjevernom dijelu.

Zemljotres je trajao, kako pišu hrvatski mediji, desetak sekundi.

M5.0 #earthquake (#potres) strikes 49 km SE of Zagreb - Centar (#Croatia) 15 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/5dyRICKXhp