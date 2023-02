Novi zemljotres u Hrvatskoj

ZAGREB - Novi zemljotres je oko 16 časova opet pogodio tle Hrvatske.

Prema podacima EMSC-a, zemljotres jačine 2.6 stepena po Rihteru ponovo je pogodio ostrvo Krk.

#Earthquake (#potres) M2.2 occurred 12 km S of #Crikvenica (#Croatia) 6 min ago (local time 15:53:27). More info at: https://t.co/LBaVNedOuH https://t.co/5l04ZyPyvX https://t.co/RrEz3EVYAm pic.twitter.com/NTnAjLuv6E