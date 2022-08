Novina na groblju: Svi spomenici isti, samo upišete ime

SUBOTICA - Na Kerskom groblju u Subotici izgrađena je parcela uređenih raka tako da izgledaju uniformno, a do kraja godine je u planu da bude izgrađena još jedna na Senćanskom groblju.

Kupovinom grobnog mjesta na novoj parceli dobija se već urađen spomenik, a takav način obezbjeđivanja mjesta pogodan je za one koji nemaju nikog od bližnjih.

"U pitanju je uniformno sahranjivanje, sa identičnim spomenicima. Imali smo potrebu da, osim klasičnog načina sahranjivanja u grobnice ili rake ponudimo nešto što bi podrazumevalo i spomenik. Grobno mesto podrazumeva raku, dakle neozidanu zemlju, za dve osobe, ali pritom i spomenik, što znači da onaj ko ostaje nakon umrlog treba samo da upiše ime", objašnjava za Telegraf.rs Vesna Prćić, direktorka JKP "Pogrebno" u Subotici.

Kako objašnjava, na spomenik, osim imena, ukoliko neko želi, može da se postavi i slika. Pored svakog spomenika nalazi se vaza, na grobnim mjestima sijaće se trava, a sav posao oko održavanja grobnog mjesta je na javnom preduzeću.

"To je mogućnost, da građani koji hoće izaberu takav način sahranjivanja. Postoje ljudi koji nemaju naslednike i kojima je to zgodno. Ne žele da ulažu više novca u grobnicu i da nemaju to kome da ostave u vidu obaveze da se održava i plaća, a ne žele da budu sahranjeni u klasičnu raku. To je jedan od načina na koji mogu da budu sahranjeni", dodaje ona.

Najprije je postavljena jedna parcela na Kerskom groblju, gdje ima oko 30-ak grobnih mjesta. Druga parcela biće uređena na Senćanskom groblju kako bi se vidjelo da li Subotičani imaju afinitete prema takvom načinu sahranjivanja.

"Cela parcela će se razvijati na isti način. Jedino što će se možda menjati je vrednost spomenika. Sada smo izabrali spomenike od prirodnog kamena zato što smatramo da je mnogo postojaniji od veštačkog i nadamo se da je to prihvatljivo. Kada sve zaživi, videćemo kako će građani da reaguje u kupovini i kasnije u održavanju, kao i da li će to da postane popularno ili ne", objašnjava Prćić.

Jedno grobno mjesto predviđeno je za dvije osobe, bez obzira na vrijeme koje protekne između dvije sahrane.

"U obične rake imamo mogućnost da se bračni drugovi sahrane jedno na drugo, ali pod uslovom da je između sahrana proteklo 10 godina. Ovde taj protok vremena ne postoji, sahrane se rade kada se dogodi smrtni slučaj. Ono što tu parcelu razlikuje od ostalih jeste i njena uniformnost. Da bi ostala upravo takva kakva je u startu korisnik koji kupuje takvo grobno mesto treba da prihvati pravila da nema pravo bilo šta da dodaje, počev od toga da doda još jednu vazu, do toga da ne može da doda kandilo izrađeno od kamena, da postavlja klupe, da nešto sadi, baš iz razloga da bi parcela ostala uniformna", dodaje direktorka.

Prćić objašnjava da u Srbiji takav način sahranjivanja nije nova pojava, te da takve parcele postoje u drugim gradovima Srbije, naročito onim većim.

"Smatrali samo da je sada prilika da mi Subotičanima ponudimo nešto što je postalo standard u drugim gradovima. Cena grobnog mesta je 201.198 dinara. Osim toga se plaća samo upisivanje imena na spomenik i nema daljih ulaganja", kaže.

Kako dodaje, Subotičani zovu kako bi se raspitali kakve su mogućnosti jer je u pitanju nepoznanica. Neki su pomislili da je u pitanju parcela grobnica, a iz JKP "Pogrebno" su tu da objasne parcela podrazumijeva sahranjivanje dvije osobe.

Na groblju je napravljen i rozarijum - parterne kasete za polaganje četiri urne.