Novinar koji je razotkrio aferu "Mreža" teško optužio još jednog ministra

ZAGREB - Zbog afere "Mreža" hrvatski premijer Andrej Plenković hitno je smijenio ministra privrede Davora Filipovića i njegovog savjetnika Juricu Lovrinčevića koji je direktno upleten u cijelu aferu.

U međuvremenu cure pojedinosti tajno snimljenih razgovora bivšeg savjetnika ministra privrede s novinarom Marinom Vlahovićem o izvlačenju novca iz Ministarstva, ali i plasiranju informacija nekim medijima i dijelu opozicije.

O tome kako se to radilo i što stoji iza afere "Mreža" u emisiji Otvoreno HRT-a govorili su novinari Marin Vlahović, Berislav Jelinić i Gordan Malić.

Marin Vlahović na početku emisije rekao je kako se trebaju sad ozbiljnije stvari dogoditi, a ne razvodnjavanje kroz medije tko je što rekao.

"Određene radnje su u tijeku i vjerujem da će rezultirati određenim postupcima. Ovaj slučaj Lovrinčević nije slučajnost. Znao sam što i kako radim. Način na koji sam radio ovo istraživanje imao je svoju dinamiku i kronologiju i pravila. Od Lovrinčevića nisam primio ni lipe ni centa. Kad sam otvarao YouTube kanal, tražio sam donatore pa sam ga pitao, a on kao privatna osoba nije pokazao interes da pomaže mom istraživačkom radu. Ostali razgovori se odnose na financiranje televizijskog kanala Mreža. U prethodnoj sezoni kad se snimalo, nisam ništa dogovarao, bio sam suradnik na emisiji. Nisam sudjelovao u nikakvim financijskim aranžmanima. Kad sam počeo svoj projekt, postao sam svjestan određenih radnji i tad sam inicirao svoju istragu, rekao je Vlahović u emisiji Otvoreno.

Nakon toga nastavio je opisivati kako je išao tok istrage.

"Pa ja bih se usudio reći da cijela ova vlada, Andreja Plenkovića, je u tom smislu, u odnosu prema medijima, izrazito koruptivna. Moji prvi kontakti koji su bili preko gospodina Marka Ljubića s potpredsjednikom vlade Tomislavom Medvedom, koji je molio, de facto, da prestanem komentirati njega u nekim svojim postovima i nudio je na neki način suradnju. Tad se radilo o nekim financijskim aranžmanima i tad nisam ni pisao, nisam ni radio na Mreži. To je bilo nakon potresa na Banovini. I tada sam istraživao tamošnje malverzacije, koje su i dovele do toga da je gradonačelnik Dumbović optužen i da su istrage neke inicirane. Nažalost, to je samo mali dio kriminalne materije koja se tamo dogodila. Dio ja povezujem i s krugom ljudi oko gospodina Tomislava Medveda, potpredsjednika vlade. Ja sam mu kazao neke apsurdne kriminalne stvari koje se tamo odvijaju i on ništa nije poduzeo. Ali ono što sam kasnije saznao jest da i Ministarstvo branitelja financira neke opskurne medijske projekte, tiskovine koje nemaju puno veze", pričao je Vlahović pa nastavio.

"Da li se dio tog novca nekome vraća ili ne, ja ne znam. Ali ovo što se dogodilo s ovom Mrežom TV, to je jedan model funkcioniranja. To nije eksces, to nije incident. To je ovako jedan primjer zbog tog razgovora, zbog načina koji se to odvija, što je cijela Hrvatska sada poslušala. Ali to nije jedini takav model, to je model koji se događa u drugim tvrtkama, drugim televizijama i u odnosu drugih ministarstava prema tim medijima", rekao je Vlahović.

"Spominju se Nova TV, spominju se odnos Lovrinčevića i Davora Filipovića s Novom TV. Tako da vrlo jasno se može matematičkom analizom što je tržišna vrijednost, što promovira određenu tvrtku državnu, a što promovira određene pojedince ili osobe. Tu se vidi da postoje neki sukobi interesa i neko pogodovanje nekome. Jedno je Mreža TV, ali što je s velikim televizijama? I ako su velike televizije u toj mjeri ulazile u poslove s Lovrinčevićem, kako onda možemo govoriti opće o slobodnom novinarstvu", pita se Vlahović.

Gordan Malić odgovorio je na pitanje je li afera "Mreža" nova "Fimi Media".

"Prije svega, za slučaj "Fimi Media" smo saznali tek kad je Sanader otišao s vlasti. Tako se uvijek događa kad je vlast korumpirana i nedemokratska. Događa se korupcija, ako vi ne znate ništa, jer se o njoj ne piše, ona se ne istražuje, ministri se ne hapse, ne privode, ne sude. I kao što znamo, tako je protekao Sanaderov jedan i pol mandat. Ništa nismo znali. Novinari su mu jeli iz ruke, izdavači su mu jeli iz ruke. To je bio jedan koruptivan odnos koji se zapravo preselio i na mandat Zorana Milanovića. Ni o njegovoj vladi ništa nismo znali. Njegovi ministri koji su kasnije završili na sudu su zapravo optuženi tek kad je on otišao s vlasti. Neki su čak i osuđeni, pravomoćno. Njegov šef kabineta, kao što znamo, je i optužen i osuđen nakon što je Milanović otišao s vlasti. U njegovom mandatu o tome ništa nismo znali. Danas, kao što vidite, znamo sve. Znamo sve u realnom vremenu. Ovo se dogodilo prije šest mjeseci", rekao je Malić.

Smatra da ako postoji korupcija, ima je u svim strankama, ima je i u svakoj vladi, svakoj vlasti.

"Mislim da je najviše ima u onim vladama i onoj vlasti kada se o njoj ništa ne zna. U Sanaderovo vrijeme nije vođen ni jedan postupak, a ipak je bilo dosta korupcije. Isto je bilo i u vrijeme Milanovića. Ovo je jedan presedan, ja bih rekao, da se razotkrivanje neke razine korupcije u vlasti na razini savjetnika ministra događa tako.U Fimi Mediji ste imali slučaj da je HDZ prikupljao novac iz javnih poduzeća, državnih poduzeća i privatnih tvrtki i tim novcem plaćao medije i novinare da ne prozivaju vlast. Da je brane, a ne da je napadaju, kao u ovom slučaju. Ovdje je Lovrinčević plaćao jedan medij", rekao je Malić.

Potom je dodao kako svako može naručiti neki tekst ili kupiti neki medij, neku emisiju ili nekog novinara ili urednika.

"DP ima svoju televiziju, on je plaća iz svog džepa, ima i svog novinara, Bujanca. Ali nije u redu da se otvara prostor, medijski, politički prostor za recimo Most, mojim novcem. Ja sigurno nisam birač Mosta. A ovo je plaćano i novcem poreznih obveznika. Dakle, u ovom slučaju je sve apsolutno suprotno. Sve je u potpunoj suprotnosti. HDZ je skupljao novac za Sanadera, a ovdje je neki savjetnik u ministarstvu skupljao novac za sebe i za još nekog", rekao je.

Berislav Jelinić rekao je kako pouzdano zna da je Davor Filipović bio izuzetno fokusiran da sazna što koja firma plaća od oglasnog prostora i što on lično u smislu reputacije i tretmana u tim medijima od tih medija dobija.

"Stoji jedan tu atipičan istraživački novinar, ja bih rekao, s dobrim refleksom i s jednim želucom koji ni mogao popiti količinu kretenizma koje je slušao i razmjere korupcije koje su se pomaljale njemu pred nosom. Pa je to snimio, napravio ispravnu stvar i našao se sa mnom nakon nekog vremena i mi smo to prezentirali van, da se pokaže i osvijetli što se tu zapravo zbiva. Znači iz ovog slučaja stoji jedna bjelodana količina autentičnih dojava i svjedočanstava i dokumentacije koja dodatno potkrepljuje razmjere te korupcije", rekao je je Jelinić pa nastavio:

"Nacional je objavio nekoliko dokumenata i ugovora koji podudaraju se točno s onim što gospodin Lovrinčević priča koliko će novaca osigurati. Točno su tako i narudžbenice strukturirane. Sad će ići 60, pa će ići 30, pa dijelimo pola, pa ti plaćaš 30% pa vraćaš meni. To je jedna razina korupcije koja je nezapamćena, čak ne niti za HDZ, koji je osuđen kao stranka u aferi Fimi i Media za slične nezakonitosti. Filipović je dio ove Plenkovićeve administracije. Filipović je slika Andreja Plenkovića. On je ciljani kadrovski odabir. Ne prvi koji je potkapacitiran i stavljan na tu funkciju da funkcionira sukladno svojim mogućnostima, a da bi kad se stvar zakomplicira, gospodin Plenković uskrsnuo kao spasitelj situacije. On dominira na takvim likovima. Hrpa ih je otišla iz njegove administracije na sličan način, i uporno ih brani do zadnje kapi znoja", prenosi Jutarnji.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.