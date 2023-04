Novine u javnom prevozu u Beogradu, karta će se moći kupiti SMS porukom

BEOGRAD - Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić predstavio je danas nov sistem Funkcionisanja gradskog prevoza u kojem se uvodi novi sistem karata za prevoz, a u budućnosti će biti ukinuti kontrolori.

"U postojećem sistemu grad je podeljen na četiri zone, a u novom postojaće samo dve. Ukida se karta u sadašnjem sistemu postoji karta koja važi 90 minuta i košta 89 dinara (0,75 evra). Postojaće celodnevna karta za ceo grad i cena će biti 200 dinara (1,7 evro). Ukidaju se i papirne karte za jednu vožnju", rekao je Šapić.

Prema njegovim riječima, uvodi se i karta za sedam dana po cijeni od 1.000 dinara (8,5 evra), ukidaju se postojeće karte za tri i pet dana.

"Mesečne karte koštaće 3.000 dinara (25,5 evra) za jednu zonu i 3.500 (298,6 evra) za dve zone. Godišnja karta koštaće 30.000 dinara (255,9 evra) za prvu, odnosno 35.000 dinara (298,6 evra) za dve zone. Karta će se kupovati preko SMS poruke, aplikacije i na prodajnim mestima Javnog preduzeća 'Naplata prevozne usluge'. Ukida se prodaja u vozilima, na trafikama, preko interneta i platnom karticom“, rekao je Šapić, prenosi Srna.

On je naveo da se uvodi moderan sistem plaćanja putem besplatne aplikacije, a plaćanje SMS porukom biće slično kao kod naplate parkiranja.

Svi učenici starosti do 19 godina dobijaju besplatan prevoz, a to važi i za osobe starije od 65 godina, koji neće morati da imaju kartu i godišnju dopunu kao do sada. Oni će se prijavljivati preko aplikacije ili će dobiti doživotnu u besplatnu kartu.

Šapić je rekao i da će se ukinuti kontrolori.

"U autobuse će ulaziti Beli, odnosno Komunalna milicija i neće zaustavljati autobus ni ostale putnike. Putniku bez karte oni će uručivati nalog za plaćanje posebne karte. Putnik koji dobije taj nalog neće biti izbačen iz autobusa", rekao je Šapić.

Gradonačelnik Beograda je rekao da će grad jednostrano raskinuti ugovor sa kompanijom "Kentkart" koja se bavila naplatom karata, kao i da je takozvani validator u vozilima gradskog prevoza na kojem se ovjerava karta prilikom ulaska, "bio laž", prenose beogradski mediji.

"Ugovor je od starta štetan za grad Beograd i čitav sistem koji je baziran na validatoru sistem koji ne može da funkcioniše i koji donosi štetu i gradu i putnicima, jer nije unapredio javni prevoz, već ga je unazadio. Ni tako štetnog ugovora oni se nisu pridržavali", rekao je Šapić.