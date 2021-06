Novo popuštanje mjera u Srbiji

Sjednica Kriznog štaba za borbu protiv koronavirusa koja je zakazana danas za 16.30 sati, u Palati "Srbija" je završena.

Sjednici su prisustvovali Zlatibor Lončar, Srđa Janković, Banislav Tiodorović, premijerka Srbije Ana Brnabić, Mijomir Pelemiš, Zoran Gojković...

Medijima se nakon završene sjednice obratio Zoran Gojković.

On je rekao da za sada širom Srbije ima manje od 500 oboljelih osoba u bolnicama.

Gojković ističe da nas čeka veliki posao na ljeto, i da "želimo što prije da se vratimo normalnim tokovima".

Rekao da je preporuka Krizinog štaba popuštanje djela mera.

Sve prodavnice, radnje, mogu da rade normalno, od 00 do 24 sata, to znači da više nema ograničenja.

Svi ugostiteljski objekti koji su na otvorenom nemaju ograničeno radno vrijeme, dok objekti koji su na zatvorenom rade do jedan sat iza ponoći, a uz to ugostiteljkim objektima, omogućava se muzika uživo.

Što se tiče sportskih događaja, omogućeno je prisustvo publike.

To znači da će publika moći da prisutvuje utakmicama, sa kapacitetom do 50 odsto kapaciteta na otvorenom, a na zatvorenom do 30 odsto kapaciteta, uz posebne mjere koje će naložiti epidemiološke službe.

Preporuka je da se omogući okupljanje u zatvorenom i otvorenom prostoru do 500 ljudi.

Dozvoljene su mature, ali uz poštovanje svih mjera. Uz to, rekreativna nastava i ekskurzije u okviru vannastavnih aktivnosti se takođe relaksiraju.

Mjere koje se tiču dezinfekcije, nošenja maski i držanja distance ostaju na snazi.

(B92)