Novosel: Gradnja može da počne ako nije bilo većih promjena na tlu

Tomislav Novosel iz Hrvatskog geološkog instituta kaže da se može početi s gradnjom na području Banije na svim lokacijama gdje tokom zemljotresa nije bilo većih promjena na tlu.

"Bez problema se može početi sa gradnjom, ali tamo gdje su objekti zahtjevniji geolozi treba da ispitaju svaku lokaciju", izjavio je danas Novosel.

Kao problem nakon potresa Novosel je naveo tzv. pješčane izvore, gdje je došlo do promjena i slijeganja tla. Istakao je i da bi nakon te deformacije tlo trebalo da bude u nešto boljoj situaciji nego što je bilo, te da se ne očekuju promjene osim, kako kaže, u slučaju novog jakog potresa.

“Tlo je zbijeno i ne očekujemo da će tamo doći do promjena osim u slučaju jakog potresa. To ne možemo sa sigurnošću isključiti, ali seizmolozi kažu da je vjerovatnoća za to vrlo mala. Od ovih slabijih podrhtavanja tla ne očekujemo da će se nešto tako dogoditi”, naveo je Novosel u emisiji Hrvatski radio za Baniju, a preneli su drugi mediji.

Za rupe na tlu koje su se pojavile na području Mesenčana, Novosel je rekao da tamo treba vrlo oprezno pristupiti bilo kakvoj gradnji i obnovi, dodajući da su još moguće pojave klizišta u planinskim dijelovima.