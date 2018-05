Novosti: Brisel bez reakcije na provokacije Prištine

Komentari: 3

Zaboravi INAT budi PAMETAN

mene interesuje da li su nasi "Politicari" stvarno svijesni toga sta rade i sta pricaju ? pa kako da pita : da li EU stoji iza toga ? pa naravno da NE. oni traze bilo koju sancu da kod srba proguraju nezavisnost kosova. mi to vec odavno znamo, kako njemu to nije jasno ? dokle ce se nasi ljudi na tim pregovorima da sramote ??? eh ne znaju oni kako sa tim pametnim zapadnjacima, oni su oprani svim vodama. boli njih briga za nase muke, oni imaju svoje. a sa druge strane i zasluzili smo sta nam rade jer nismo bili zainteresovani za kosovo prije 30-50 godina. takvi smo mi, sjedimo pod sljivom i pricamo, u to isto vrijeme drugi nesto urade. u ovom slucaju su to bili albanci. oni su to planirali 30-50 godina i onda su iskoristili priliku. a mi ? mi smo jednu po jednu propustali. to mi stalno radimo, do dan danas. propustamo prilike zato sto nam je previse naporno se truditi za nesto. nas rusi mentalitet, nismo navikli da zapnemo za nesto i da vise ne popustamo. to samo mozes nauciti kod svabe, austrijanca, holandjana i.t.d. , da se stvarno borimo za nesto. ili kao izraelci. TO je prava nacija. oni bi se prvo ujedinili (rep. srbska u srbiju) i ne bi gledali EU i njene nebuloze. ne razumijem gosp. Vucica i sve sta Srbija radi.