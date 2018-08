Novosti: Silovan dječak u Banatskom Brestovcu, osumnjičen maloljetnik?

BANATSKI BRESTOVAC - Dječaka S. I. (13) na kupalištu u Banatskom Brestovcu, kako se sumnja, silovao maloljetni M. N. (17). Navodno, maloljetnik je nakon prijave pobjegao od kuće.

"Legao je preko mene. Nisam mogao nikako da pobegnem", ispričao je dječak S. I. (13), koga je, kako se sumnja, silovao srednjoškolac M. N. (17) prije četiri dana na kupalištu u Banatskom Brestovcu.

On je poslije užasa koji je preživio rekao majci šta mu se desilo, poslije čega je ona prijavila slučaj MUP. redmet vodi Više javno tužilaštvo u Pančevu, koje je naložilo da se urade analize odjeće, kao i ljekarski pregled mališana.

Mještani Banatskog Brestovca juče su mahom odmahivali glavom na informacije o napadu na dječaka koji se dogodio u njihovom komšiluku. U Parku prirode "Ponjavica", gdje su se navodno odigrale jezive scene, juče u toku dana je bila samo nekolicina kupača. Na uređenoj plaži, sa četiri drvene "pečurke", napad se navodno dogodio kod četvrtog stola.

"Tog dana bilo je dosta djece na plaži. Njih dvojica su bili u manje-više istom, velikom društvu. Na kraju dana skoro svi su otišli, a M. N. je ostao, kao i S. I., čiji drugari su krenuli ka svojim kućama. Tada ga je M. N. napao i silovao", rekao nam je izvor blizak istrazi.

Srednjoškolac koji se sumnjiči za ovo djelo navodno je pobjegao iz Banatskog Brestovca i izgubio mu se trag. Za njega u komšiluku kažu da je povremeno pravio incidente u školi, kao i da dolazi iz problematične porodice. Navodno, roditelji M. N. su poznati policiji. Majka silovanog dječaka je unezverena posle svega što se dogodilo.

" On je onako sitan, dobar dječak... Uveijk raspoložen. Baš mi je žao što mu se to dogodilo. Ne zna ni on još šta ga je snašlo. Uplašio se baš", rekli su nam poznanici S. I.

Kupalište gdje se navodno dogodilo silovanje je uređena plaža u parku prirode, na lijevoj obali donjeg toka Dunava, između Omoljice i Banatskog Brestovca. Dolaze uglavnom meštani, porodice sa djecom i đaci. Prilaz je ograđen, pa ne može da se priđe automobilima, već pješke. Tako su i spornog dana dječaci došli na kupanje, koje se završilo događajem opisanim u krivičnoj prijavi.

Majka povređenog dječaka dala je izjavu u MUP, a pančevačko više tužilaštvo je naložilo niz predistražnih radnji, kako bi se ustanovilo šta se tačno dogodilo u Banatskom Brestovcu. Ona je sina, prema prvim nepotvrđenim informacijama, odmah sama odvela u najbliži dom zdravlja, a potom i u bolnicu, gde su ga lekari pregledali i ustanovili povrede karakteristične za seksualno zlostavljanje.

Slični incidenti

Početkom juna u novobeogradskom parku navodno se dogodio sličan slučaj iživljavanja.

Šestogodišnjaka je, kako se sumnja, napao pet godina stariji dečak, prijetio mu i pokušao da ga siluje. Septembra 2015. godine policija u Kovinu je uhapsila trojicu maloljetnika zbog sumnji da su napastvovali osamnaestogodišnju učenicu. Napad se navodno tada dogodio u svlačionici lokalnog kluba.

