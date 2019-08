Nožem izbo ženu u centru grada

U centru Sidneja danas se dogodila nevjerovatna drama. Napadač je izbo nožem ženu u centru grada, a potom pokušao da pobjegne, prije nego što su ga prolaznici savladali.

Povrijeđena žena prevezena je u bolnicu, a napad je priveden. Prethodno je pokušao nožem da napadne još nekoliko osoba, navode policijski izvori.

"Ženska osoba izbodena je nožem i odvezena u gradsku bolnicu", rekao je načelnik policije Gavin Vud.

Po njegovim riječima, njene povrede nisu opasne po život. Vud je rekao i da se čini da napad nije bio ničim izazvan, a policija će sprovesti istragu kako bi utvrdila motive napada.

Snimci sa Twitter pokazuju muškarca kako nakon napada juri preko gradske raskrsnice i preskače preko zaustavljenih automobila mašući nožem. Nekolicina hrabrih građana pokušavala je da ga uhvati.

U jednom trenutku se napadač popeo na automobil, mahao nožem i urlao, a jedan od svjedoka koji ga je svladao sugerisao je da je povrijedio više ljudi.

" Prokleto go***, znaš li koliko si ljudi povredio, majmune", čuje se muškarac na snimku koji je snimio novinar "7 Newsa" Endru Deni.

Napadač je pao na zemlju kada mu je jedan automobil prepriječio put i jedna ga je osoba zaustavila stolicom.

Australijski mediji naknadno su objavili vijest da je samo nekoliko metara od mesta na kojem je uhvaćen napadač, u stanu stambene zgrade pronađena mrtva žena, sa prerezanim vratom. Policija je za News.com.au potvrdila da je pronađeno tijelo ženske osobe i da vjeruju da su napadi povezani, ali nikakve detalje još nemaju jer se slučaj tek istražuje.

"Imajte na umu da imamo nekoliko mjesta zločina, a istraga je tek počela. Situacija je vrlo ozbiljna, ali želim da naglasim najvažnije", pretnje više nema - rekao je novinarima načelnik policije Gavin Vud.

Just witnessed incredible bravery from members of the public and ⁦@FRNSW⁩ officers chasing down a man on a stabbing rampage in Sydney’s CBD. He is now under arrest. ⁦@7NewsSydney⁩ pic.twitter.com/wNKatejHVp