O'Brajan: Dijalog će unaprijediti mir kroz ekonomsku saradnju

BEOGRAD - Savjetnik za nacionalnu bezbjednost SAD Robert O'Brajan poručio je večeras da će dijalog Beograda i Prištine unaprijediti mir kroz ekonomsku saradnju i poželio dobrodošlicu predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću i premijeru samoproglašenog Kosova Avdulahu Hotiju pred susret u Bijeloj kući.

On je u porucio objavljenoj na Twitter nalogu američkog Savjeta za nacionalnu bezbjednost napisao da će "važni razgovori unaprijediti mir kroz ekonomsku saradnju".

"Od posvećenosti dijalogu oba lidera koristi će imati i Srbija i Kosovo", poručio je O'Brajan, prenosi RTS.

Početak razgovora najavljen je za 3. odnosno 4. septembar.

Ranije je bilo predviđeno da se sastanak održi 2. septembra ali je, kako je rečeno, iz tehničkih razloga on odgođen za dva dana kasnije.

Domaćin skupa je O'Brajan kao i specijalni izaslanik američkog predsjednika za pregovore Srbije i samoproglašenog Kosova Ričard Grenel.

“I look forward to welcoming @predsednikrs Vucic and Prime Minister @Avdullah Hoti to the White House tomorrow. These important discussions will advance peace through economic cooperation. Both leaders’ commitment to dialogue will benefit #Serbia and #Kosovo.”–NSA Robert O’Brien pic.twitter.com/mpvhe2SyXn