Objavljen snimak još jednog napada na mlade Srbe u Vukovaru

Četvorica mladih Srba napadnuta su juče naveče oko 23 sata u Vukovaru, a predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac danas je na konferenciji za medije rekao da je incident posljednji u nizu kontinuiranih organizovanih napada na građane srpske nacionalnosti.

Na video-snimku napada koji su dobile Novosti vidi se kako nekoliko osoba ulazi u automobil, čini se da ih je najmanje četiri, a nedaleko od njih se nalazi nešto veća grupa mladića.

Dok spomenute osobe ulaze u automobil, mladići iz grupe im se približavaju, okružuju automobil i otvaraju zadnja i prednja vrata, udarajući rukama i nogama one koji su unutra. Iako vozač pokreće automobil, jedan napadač i dalje udara osobu na zadnjem sjedalu, sve dok automobil ne uspije otići.

To je već treći napad u tri dana u Vukovaru, kako je novinarima danas rekao Pupovac. Prvi napad, kako piše portal Srbi.hr, dogodio se u ponedjeljak popodne kada je nekoliko muškaraca presrelo 21-godišnjeg Srbina iz Vukovara koji im je uspio pobjeći.

"Izašao sam da kupim cigarete na trafici kada sam prepoznao jednog pripadnika vukovarskih Bad blue boysa koji me je počeo prozivati. Kada sam ga pitao dokle će me proganjati, iz jednog auta su izašla dva-tri momka s teleskopima, ali su svi ubrzo ušli u auto i otišli. Napadali su me već pet-šest puta. Jednom su me presreli kada sam s trudnom suprugom izlazio iz policijske stanice nakon što smo vadili dokumente. Rekli su mi da slobodno dođem, da se ne moram bojati, ali sam znao da će mi pratiti automobil pa sam se vratio u policiju gdje su mi rekli da ne mogu ništa učiniti ako se nešto konkretno ne desi. Zato ovaj napad nisam ni prijavio", rekao je za Srbi.hr napadnuti mladić.

Drugi napad dogodio se sljedeće večeri kada su četiri osobe napale 39-godišnjaka i 26-godišnjaka te ih udarile u glavu i tijelo. Napadnuti muškarci pomoć su potražili u bolnici.

"Stajao sam ispred zgrade sa susjedom, inače obiteljskim čovjekom koji nema nikakve veze s navijačkim načinom života, kada smo ugledali četiri mladića kako nam prilaze. Nismo reagirali jer nismo primijetili da imaju namjere da nas napadnu. Nakon što smo vidjeli da će nas udariti, krenuli smo da im pobjegnemo, a oni su vikali za nama, jedan me je oslovio prezimenom, dok su nam ostali vikali da smo Delije. Napadača koji mi je povikao prezime prepoznajem kao pripadnika lokalne Torcide", rekao je jedan od napadnutih Vukovaraca. Iz policije su objavili kako su priveli 27-godišnjaka zbog prekršaja iz Zakona o prekršajima javnog reda i mira.

Iz PU vukovarsko-sremske jutros su saopštili o sinoćnjem napadu na mlade Srbe, ali nisu bili navedeni ni motiv ni nacionalnost učesnika, dok su poslijepodne rekli kako je istraga u toku te da su privedene dvije osobe, prenosi Index.hr.