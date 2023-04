Objavljen snimak posljednje vožnje reli vozača uoči tragedije u Hrvatskoj (VIDEO)

Hrvatsku i svjetsku javnost juče je šokirala vijest o smrti irskog reli vozača Krejga Brina, a sada se na društvenim mrežama pojavio snimak njegove posljednje vožnje prije tragedije.

Brin je stradao tokom trening-vožnje u mjestu Lobor kod Zlatara, gdje se održavala WRC Croatia Rally trka najvišeg svjetskog ranga.

Irac (33) stradao je nakon što se svojim krajem vozila zabio u drveni stub i na mjestu poginuo. S druge strane, njegov suvozač Džejms Fulton prošao je bez povreda.

Nakon njegove tragične smrti i spleta nesretnih okolnosti, objavljen je snimak njegove posljednje vožnje, neposredno prije nego što je stradao. U pitanju je bilo testiranje staze i nije se vidjelo da je imao nekih problema prilikom vožnje, kao ni sa stazom.

Doing what he loved most.. Craig Breen's final test in Croatia today before he passed away.#WRC #seanknows pic.twitter.com/bA5rfWznmP