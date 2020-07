Objavljene fotografije ljekara kojeg je navodno pretukao Čedomir Jovanović

Čedomir Jovanović, lider LDP, osumnjičen je da je brutalno pretukao teniskim reketom Žarka Ivkovića, vlasnika privatne klinike "Fizio centar", prije dva dana i to do te mjere da nesrećni čovjek ima hematome po glavi, modrice po leđima, kao i nekoliko kopči na ruci, dok je pokušavao da se odbrani.

Informacije o tome šta je uzrok nasilja su oprečne.

Dok neki mediji pišu da je uzrok to što je Jovanovićeva supruga maltretirana dok je on bio u bolnici, drugi tvrde da je razlog nešto drugo.

Tako "Kurir" javlja da je uzrok svemu to jer je Jovanović, navodno, pokušao da preotme Ivkovićev biznis, što ovaj nije dozvolio. Ivković je ranije sarađivao sa privatnom firmom koju kontroliše Jovanovićeva supruga Jelena, ali je ta saradnja davno okončana. Kako je lider LDP nedavno izašao sa Infektivne klinike, gdje je ležao zbog zaraze korona virusom, tužilaštvo sada ispituje i da li je Jovanović bio u obavezi da bude u samoizolaciji - ako jeste, onda je uz nasilničko ponašanje počinio i krivično djelo protiv zdravlja ljudi. A to što Jovanović nije odmah završio u pritvoru, ukazuje da se, po svemu sudeći, pozvao na poslanički imunitet.

Dejan Dubajić, pravni zastupnik "Fizio centra", kaže u razgovoru za "Kurir" da tužilaštvo još uvijek prikuplja dokaze, kao i da je njegov klijent odmah poslije saniranja povreda u Urgentnom centru otišao u MUP da dostavi nalaze ljekara.

"U lekarskom nalazu (pre dva dana) lekari se nisu izjasnili da li su u pitanju lakše ili teže povrede. Ivković ima nekoliko hematoma na glavi, modrice po leđima... Bile su mu raskrvavljene ruke dok je pokušavao da zaštiti glavu. Jedna od rana na ruci bila je baš duboka, zašivena je, ima nekoliko kopči", kaže Dubajić i ističe da je policija izvršila uviđaj i prikupila snimke nadzornih kamera sa okolnih objekata.

Do prebijanja Ivkovića, dodaje, došlo je ispred pomenute klinike.

"Ispred klinike je prvo došao Jovanovićev vozač Nebojša Maslovarić Žule i pokušao, po nalogu Čedomira Jovanovića, da zameni brave, a kako bi mu omogućio da preuzme kontrolu nad firmom Žarka Ivkovića. On je došao sa bravarom, i kada je Ivković rekao da od toga nema ništa, da se sklone, bravar je otišao. Maslovarić je to javio Jovanoviću i on se, posle dvadesetak minuta, stvorio pred klinikom. Odmah je reketom, iz sve snage, počeo da udara mog klijenta", tvrdi Dubajić, i dodaje:

"Nasilje se nastavilo i u drugoj ulici, moj klijent je u jednom trenutku počeo da beži".

On navodi i da je "Fizio centar" ranije sarađivao sa firmom koju kontroliše Jelena Jovanović, supruga lidera LDP, i da ima ("Fizio centar") znatna potraživanja prema toj firmi. Uz sve navedeno, Dubajić smatra da je njegovom klijentu dodatno ugrožen život i zbog toga što je Jovanović donedavno bio na Infektivnoj klinici zbog zaraze korona virusom, piše "Kurir".

"Smatramo da je ugrozio zdravlje drugih ljudi i mog klijenta, i to svesno i sa umišljajem. Tužilaštvo čeka da dobije od nadležnih iz zdravstvenog sektora informaciju da li je za Jovanovića postojala obaveza samoizolacije ili ne. Posle dobijanja tih informacija tužilaštvo će odlučiti da li će ga goniti i po tom osnovu", kaže Dubajić i dodaje:

"Imamo saznanja da Jovanović ima policijsku pratnju, ali ona nije bila s njim, pa je moguće da mu je ona uskraćena zbog obaveze da bude u izolaciji".

Advokat Borivoje Borović kaže da ako se ispostavi da je Jovanović Ivkoviću nanio teške tjelesne povrede, za šta je zaprijećena kazna i do osam godina zatvora, mora da mu se odredi pritvor.

"Reč je i nasilju na javnom mestu, tu je i uznemiravanje javnosti. Nasilničko ponašanje je delo za koje se odmah određuje pritvor, to nije prekršaj. A ako je pak pozitivan na kovid 19, a šetao se okolo, to je onda još jedno krivično delo - protiv zdravlja ljudi", ističe Borović.