Objavljeni detalji incidenta u Srbiji: Odbornik se zapalio ispred policijske stanice

Odbornik u skupštini opštine Topola D. M. (53) se oko četiri sata iza ponoći ispred policijske stanica polio benzinom, a potom i zapalio.

Narodni poslanik Srpske napredne stranke u tom gradu Dragan Jovanović je na svom Fejsbuk profilu objavio fotografije sa lica mjesta, kao i informacije o svemu što se dogodilo.

"Poštovani prijatelji, jutros u ranim jutarnjim časovima, doslo je do tragedije u kojoj je D. M, odbornik u skupštini opštine Topola, pokušao sebi da oduzme zivot samozapaljivanjem na prolazu iza stanice policije i centra za socijalni rad. Tragedija se desila jutros negde oko četiri sata. Odbornik D. M. je, prema nezvaničnim informacijama, došao svojevoljno i u vidno alkoholisanom stanju i nervnom rastrojstvu u stanicu policije u Topoli i vređao policajce, a nakon par sati posto je ležao na ovom prostoru koji mozete videti na fotografijama od jutros je uradio, to sto je uradio", napisao je Jovanović, prenosi Telegraf.rs.

Kako je dodao, tragovi svega što se dogodilo još su vidljivi na stazi i travnjaku.

"Nažalost, kafana i alkohol naprave tragediju. Nejasno mi je zašto ga prijatelji i kolege, kada su već videli u kakvom je stanju, nisu odvezli kući, ali to je sad za neku drugu analizu. Na nedavno održanim izborima za savet mesne zajednice u selu Krčevac, D. M. je bio kandidat, ali nije osvojio dovoljan broj glasova da postane član saveta. Pomenutog poznajem od 2004. godine, upoznao sam ga kao aktivistu SPO-a, a od 2016. godine je odbornik u SO Topola. Molimo Boga da pregura i dobije ovu životnu borbu", istakao je on.

Ekipa Hitne pomoći brzo je stigla na mjesto događaja i pružila prvu pomoć povrijeđenom muškarcu prije nego što je prevezen u Klinički centar Kragujevac, gdje mu se pruža medicinska njega.

Prema nezvaničnim informacijama, D. M. je zadobio teške opekotine. Trenutno nisu poznati detalji koji su doveli do ovog tragičnog događaja.

Istraga je u toku i utvrđuju se motivi incidenta.

Oglasilo se tužilaštvo

Kako iz Osnovnog javnog tužilaštva u Aranđelovcu kažu za Telegraf.rs, jutros oko 3.50 sati u Bulevaru kralja Aleksandra u Topoli M. D. se polio benzinom i zapalio.

"Sve se dogodilo u dvorišnom prostoru Policijske stanice Topola i Opštine Topola. U toku je prikupljanje potrebnih obaveštenja preko PS Topola", kažu iz tužilaštva.