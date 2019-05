Objavljeni novi snimci iz Zubinog Potoka: Prevrnuti kamioni i dim na putu

ZUBIN POTOK - Nakon što su pripadnici ROSU jutros ušli u Zubin Potok, došlo je do pucnjave blizu improvizovanih barikada koje je postavilo uplašeno stanovništvo.

Snimci sa lica mjesta, koji su objavljeni na društvenim mrežama, prikazuju momente probijanja barikade i pucnjavu, kao i situaciju nedugo nakon bacanja šok-bombi i rušenja barikada.

Prema posljednjim informacijama, specijalne jedinice kosovske policije napustile su područje Zubinog Potoka posle operacije koja je trajala više od pet sati.

"Tokom akcije uhapšeno je pet osoba, tukli su lokalne Srbe, pretresali kuće, lomili i pravili štetu", rekao je Tanjugu lokalni policijski zvaničnik, koji kaže da građani sada utvrđuju razmjere pričinjene štete.

Kako je dodao, šteta je vidljiva, jer su pripadnici specijalne policije uništavali vozila parkirana pored puta kojim su se oni kretali, a tokom pretresa u nekim kućama takođe su lomili sve na šta bi naišli.

Kosovo police removed barricades that were set up by citizens near the town of Zubin Potok in the Serb-dominated north of Kosovo to block their entry during this morning’s major operation against organise crime suspects. pic.twitter.com/XgY5jDb4tC

"Na desetine automobila je bilo pred puta. Ta, ne policija, već horda, je lomila, sekla gume, lim, vadila stakla. To je iživljavanje. Oko dvadeset vozila je oštećeno hira radi", rekao je za Tanjug taj policijski zvaničnik.

Serbia has put its troops on full alert after Kosovo special police entered the Serb-populated north of Kosovo at around 5am, with reports of more than 10 people arrested so far in an ongoing operation targeting organised crime. Full story to follow. pic.twitter.com/3xqWZLe4RJ