Objavljeni rezultati nalaza obdukcije Vladimira Matijanića

ZAGREB - Objavljen je sadržaj nalaza obdukcije hrvatskog novinara Vladimira Matijanića koji je nedavno preminuo usljed zaraze korona virusom.

Na osnovu ovih nalaza može se zaključiti da je Matijanić mogao ostati živ da je na početku infekcije bio hospitalizovan, da je bio pod stalnim ljekarskim nadzorom i da je dobio odgovarajući lijek, piše portal Index.

Umjesto toga, bio je kod kuće u kojoj je 5. avgusta preminuo.

Teška upala pluća i upala srčanog mišića

Utvrđeno je da je imao korona virus, teški oblik obostrane upale pluća (obostrana intersticijska upala pluća), za koju se pretpostavlja da je posljedica zaraze ovim virusom, piše zagrebački portal koji je objavio sadržaj nalaza obdukcije i za koji je radio Matijanić.

Tokom zaraze imao je upalu srčanog mišića, tako da srce, jednostavno rečeno, nije moglo pumpati krv. To mu je vjerovatno uzrokovalo iznemoglost, umor, na šta se žalio i u telefonskom razgovoru sa zdravstvenim radnicima.

NYHA Score je skala koja pokazuje u kojoj mjeri je srce zatajilo, a njen raspon je od jedan do četiri. Pretpostavlja se da je preminuli novinar na stoj skali bio na tri. Značajno oštećenje pluća i značajno srčano zatajenje doveli su do masivnog plućnog edema. Krv, koju srce nije moglo pumpati, je ostajala u krvnim žilama pluća te se izlijevala iz krvnih žila u pluća. Za posljedicu je to imalo prestanak disanja i u konačnici smrt. Tečnost se nakupila i oko srca (hidroperikard), što je dodatno otežalo rad srca.

Koliko dugo je bio zaražen?

Potrebno je da prođe određeno vrijeme od početka zaraze koronavirusom da bi oštećenje srca kod miokarditisa bilo značajno, ali je teško utvrditi koliko je to trajalo kod Matijanića. Nije isključeno da je bio duže zaražen prije nego što je utvrđeno da je pozitivan na korona virus. Na ovo pitanje možda je moguće dati odgovor histološkom analizom, čiji će rezultati uskoro biti poznati.

U sitnim ograncima pluća pronađena je hrana, što bi moglo biti posljedica udisanja komadića hrane. Matijanić je u telefonskom razgovoru spominjao hropac i gušenje. Međutim, hrana u plućima može biti posljedica reanimacije, odnosno oživljavanja tokom kojeg mu je pritiskan grudni koš.

Kako piše Index.hr, s obzirom na to da se hrana nalazila u vrlo malim plućnim ograncima, ona sigurno nije bila uzrok smrti, jer su veliki disajni putevi ostali otvoreni i u njima nisu nađeni ostaci hrane.

Sjogrenov sindrom

Nije potpuno jasno da li je intersticijska upala pluća bila manifestacija Sjogrenove bolesti, za napomenuti je da je Matijanić imao Sjogrenov sindrom, ili ju je izazvao korona virus, ili je posljedica oba stanja. Bez histologije, uz eventualnu imunohistohemiju, to neće biti moguće znati.

Sjogrenov sindrom predstavlja visok rizik za razvoj teškog oblika bolesti kod bilo koje upale pluća, a posebno kod korona virusa. Shodno tome, to što je Matijanić bolovao od ovog sindroma trebalo je odmah shvatiti ozbiljno.

Moguće je da su sitna krvarenja u alveole i intersticij posljedica reanimacije ili ukupnog stanja. One se isključuju kao mogući glavni uzroci smrti. Edem mozga je vjerovatno bio posljedica reanimacije, ali i zastoja protoka krvi, koji je bio posljedica srčanog zatajenja. Ali, takođe je malo vjerovatno da je to bio uzrok smrti.

Zaključak o uzroku smrti

Zaključak zdravstvenih stručnjaka jeste da je edem pluća vjerovatno bio neposredan uzrok smrti, a da je on nastao zbog miokarditisa, odnosno upale srčanog mišića, kao i zbog obostrane upale pluća. Osnovni uzrok smrti bio je korona virus, bolest kojom je započeo navedeni niz. Drugo značajno stanje, koje je pridonijelo smrti, ali nije s njom u uzročnoj vezi, jeste Sjogrneov sindrom s plućnom manifestacijom.

S obzirom na istaknuto, Matijanić bi možda i ostao živ da je na početku infekcije hospitaliziran i da je bio pod stalnim ljekarskim nadzorom. Šanse da ostane živ povećali bi i antivirusni lijekovi Remdesivir, kojeg je u datom trenutku nedostajalo, ili Paxlovid kojeg Hrvatska još nema zbog toga što Ministarstvo zdravstva ove države nije smatralo da ga je važno naručiti direktno od proizvođača.

Očekuju se rezultati još nekih nalaza kako bi bilo poznati dodatni detalji o uzrocima Matijanićeve smrti. Osim što je radio na Index.hr, bio je novinar kultnog hrvatskog lista Feral Tribune.

Nadležni su pokrenuli istragu zbog navoda o nesavjesnom liječenju Matijanića. Smatra se da su glavni krivci i u splitskoj Hitnoj pomoći.