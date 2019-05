Objavljeni uznemirujući snimci brutalne likvidacije žene u Beogradu

BEOGRAD - Beogradski mediji objavili su uznemirujući video snimak sa nadzorne kamere na kome se vidi brutalno ubistvo Vladanke Vučeljić (54), koje se dogodilo u februaru prošle godine.

Za ubistvo nesrećne žene osumnjičen je njen bivši partner Dragan Kecojević (68).

Posljednje sekunde života Vladanke Vučeljić (54), koju je, kako se sumnja, u ulazu zgrade u kojoj je živjela na Novom Beogradu 10. februara prošle godine oko 23.45 brutalno ubio njen bivši partner, beogradski advokat Dragiša Kecojević (68), snimile su sigurnosne kamere postavljene u ulazu.

Na video-snimku, koji podsjeća na scene iz filmova, vidi se kako muškarac maskiran fantomkom i rukavicama u mraku čeka ženu ispred zgrade, ulazi za njom u trenutku kada ona otključava ulazna vrata, a potom je brutalno ubija.

"Na snimku se vidi kako Vladanka Vučeljić otključava vrata zgrade i, dok zastaje da iz brave izvuče ključ, iza njenih leđa pojavljuje se muškarac obučen u crno, koji na licu nosi fantomku, ugurava je unutra i počinje da joj puca u leđa. Čim je ženu pogodio prvi hitac, ona je pala na kolena u samom ulazu u zgradu, a ubica tada hladnokrvno ispaljuje još pet hitaca", ispričao je neimenovani sagovornik "Kurira", komentarišući izuzetno uznemirujući video snimak.

Pošto je pogođena žena prestala da daje znake života, ubica, za koga se sumnja da je advokat Kecojević, prošao je pored njenog tijela i protrčao kroz hodnik zgrade. Pobjegao je na drugi izlaz.

Tokom istrage koja je pokrenuta protiv advokata Dragana Kecojevića saslušani su brojni svjedoci, na osnovu čijih iskaza je utvrđeno da su on i Vladanka Vučeljić u vezi bili godinama, kao i da je poslije prekida, nekoliko mjeseci prije zločina, Vladanka pričala prijateljima da se plaši advokata i da "ima utisak da je prati".

"Prijateljici i ćerki se poverila da se boji Kecojevića i da misli da je on prati i progoni. Kako su posvedočile, rekla im je čak i da se plaši da bi od njega mogla da doživi neku neprijatnost", otkriva izvor pomenutog portala.

Iako je bio maskiran i pazio da ne bude otkriven, neimenovani izvor otkriva, Kecojević je brzo uhapšen pošto je na jednoj od čaura pronađen njegov DNK. Poslije hapšenja se navodno branio da nije mogao da živi bez Vladanke, koja je emotivnu vezu sa njim prekinula nekoliko mjeseci ranije. Portal dodaje da je tvrdio da je ispred Vladankine zgrade došao jer je želio da je vidi i zamoli da ponovo budu zajedno, a da je pištolj ponio jer je planirao da izvrši samoubistvo ukoliko ona ne pristane.

"Upravo je ovaj video-snimak ključni dokaz da je Kecojević imao drugačije planove kada je došao ispred zgrade. Iako je tvrdio da je došao da razgovaraju, na snimku se jasno vidi da oni nisu razmenili ni reč, a činjenica da je čekao u zasedi u mraku, kao i to što je ženu napao s leđa ukazuju na to da je on brižljivo planirao zločin, zbog kog mu preti kazna od 40 godina zatvora", objašnjava sagovornik.

Advokatu Kecojeviću Viši sud u Beogradu nedavno je produžio pritvor, a postupak protiv njega je u toku.

(Kurir)