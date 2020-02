Objavljeno pismo: Vašington prije godinu dana upozorio Prištinu

BEOGRAD - Administracija SAD poslala je prije tačno godinu dana, 11. februara 2019. prvo zvanično pismo kosovskim vlastima sa zahtjevom da ukinu taksu na srpsku robu.

Ali, kako podsjeća portal "Kosovo online", ta odluka Prištine i dalje je na snazi, bez jasne ideje kad će da bude poništena.

Pismo koje su SAD tada uputile Hašimu Tačiju, Ramušu Haradinaju i Kadriju Veseljiju, potpisali su Metju Palmer, zamjenik pomoćnika državnog sekretara, Lora Kuper, zamjenik pomoćnika sekretara za odbranu i Džon Erat, glavni direktor za evropske poslove u Savjetu za nacionalnu bezbjednost.

Zahtjev za ukidanje takse je bio veoma jasan, kao i upozorenje da, dok to ne učine, odnosi sa kosovskim vlastima neće biti vraćeni na raniji nivo, a pominjala se i mogućnost preispitivanja drugih, ne samo bezbjednosnih, oblika saradnje sa Prištinom.

S obzirom da je reakcija prištinskih lidera na ove zahtjeve bila veoma mlaka, u međuvremenu se na istu temu više puta oglašavao i sam predsjednik Donald Tramp i drugi visoki zvaničnici Stejt departmenta.

Prethodnih desetak dana svjedoci smo novih direktnih zahtjeva za ukidanje takse, koje je novoj kosovskoj vladi na čelu sa Aljbinom Kurtijem izrekao Ričard Grenel, lični izaslanik američkog predsjednika, ali ne stiče se utisak da je efekat mnogo veći nego što je to bilo u prethodnih godinu dana, piše dalje "Kosovo online" i podsjeća da je uvođenje ove takse izazvalo velike posljedice na ionako krhke odnose Beograda i Prištine i potpuno zaustavilo dijalog i pokušaje da se dođe do sporazuma o međusobnim odnosima.

Pismo je prenijeto u celini:

"Kao što je predsjednik Tramp napisao u svom pismu iz decembra 2018, ovo je trenutak da se iskoristi mogućnost napredovanja Kosova kao stabilne, prosperitetne i bezbjedne zemlje, kroz normalizaciju odnosa sa Srbijom i preduzimanja ključnog koraka ka integraciji u evroatlantske institucije.

Od tada smo izražavali našu zabrinutost da bi određene akcije, uključujući i takse na proizvode iz Srbije i BiH, mogle ugroziti taj cilj. Te akcije podrivaju sposobnost SAD da nastave sa vama saradnju na širokom planu zajedničkih ciljeva.

Nakon što na naše zahtjeve za suspendovanje taksi nije obraćena pažnja, odlučili smo da preduzmemo korake kako bi smo pokazali našu zabrinutost, uključujući i onu vezanu za naše partnerstvo u oblasti bezbjednosti.

Za početak, odlučili smo se da odložimo planirani put na Kosovo generala Ora iz Nacionalne garde Ajove. Njegova posjeta trebalo je da ima u fokusu bilateralnu bezbjednosnu saradnju. S obzirom na akcije koje je vaša vlada preduzela, a koje nisu bile od pomoći, ne bi bilo primjereno da do takve posjete dođe. Pažljivo ćemo posmatrati druge aspekte naše saradnje i vidjeti da li oni treba da budu suženi.

Kosovo nema boljeg prijatelja od SAD. Mnoge godine smo radili da bi se ostvarila budućnost u kojoj narod Kosova može da živi onako kako izabere, u miru. Kosovska borba za slobodu je osvojila maštu Amerikanaca. Hiljade američkih diplomata i vojnika je bilo lično uključeno u nastojanje da se izgradi budućnost za Kosovo.

Nevjerovatno je da nakon svega što smo zajedno učinili Kosovo toliko malo vrednuje naše prijateljstvo da ignoriše naš savjet.

SAD su i dalje spremne da pomognu i podrže Kosovo da postigne sveobuhvatni sporazum o normalizaciji sa Srbijom u čijem centru bi bilo uzajamno priznanje koje bi bilo trajno primjenljivo i korisno za obje strane.

Posljednjih 20 godina, to je bio nemoguć cilj. Iako i dalje težak to je put kojim se mora proći da bi se došlo do budućnosti u bezbjednosti i prosperitetu.

Naša namjera je da vidimo da se Srbija, kao i Kosovo ponašaju odgovorno, da bi proces dijaloga vratili na kolosjek.

Prvi korak na tom putu mora biti ukidanje taksi. Dok to ne učinite ne možemo vratiti naše odnose na raniji nivo."