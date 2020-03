Obradović pozvao vojsku i policiju da preuzmu vlast u Srbiji

BEOGRAD - Lider "Dveri" Boško Obradović pozvao je vojsku i policiju Srbije da u preuzmu vlast u zemlji i zaštite granice od migranata.

Obradović je rekao i da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić treba da bude izolovan, jer je po njegovim riječima, postao bezbjednosna prijetnja zbog politike koju vodi prema migrantima.

On je na konferenciji za novinare u Skupštini Srbije kazao da je Vučić zbog međunarodne podrške spreman da, kako je rekao, podrži "Soroševu migrantsku politiku" koja podrazumijeva otvorene granice za migrante.

Lider "Dveri" je ocijenio da je najbolja migrantska politika ona koju sprovode zemlje Višegradske grupe koje, kako kaže, štite svoje granice.

On pri tome tvrdi da migranti koji ulaze u Srbiju nisu porodice koje bježe od rata već vojno sposobni muškarci od 18 do 30 godina bez identiteta, koji nemaju dokumenta, a imaju najskuplje mobilne telefone i pita na kojim su ratištima oni učestvovali.

Optužio je Vučića da, kako kaže, "ima talenat da se sprijatelji sa svim neprijateljima srpskog naroda" i tvrdi da je "poznato njegovo prijateljstvo sa Tačijem, Hardinajem, Blerom, a od pre tri godine i sa Sorošem".

Na izjave Obradovića reagovalo je nekoliko ministara u Vladi Srbije.

Ministar odbrane Aleksandar Vulin poručio je, reagujući na poziv Boška Obradovića vojsci i policiji da preuzmu vlast u zemlji i zaštite granice od migranata, da on treba da odgovara zbog poziva na opružanu pobunu.

Vojska čvrsto stoji uz svog vrhovnog komandanta i štiti ustavni poredak naše zemlje, naveo je Vulin, te dodao da je Obradović pozivom na građanski rat među Srbima i nasilno rušenje legitimne vlasti još jednom obradovao sve neprijatelje Srbije.

"Obradović je još 2015. godine lagao da je Srbiju naselilo 400.000 migranata, i sada nastavlja da laže", izjavio je Vulin.

Kako je rekao, Aleksandar Vučić je Srbiju zaštitio 2015. godine kada je migrantska kriza bila na vrhuncu, pa će je zaštititi i sada.

"A Boško Obradović za poziv na oružanu pobunu bi morao da odgovara odmah. Za njega treba da se pobrine ili tužilaštvo ili psihijatrija", kazao je Vulin.

Potpredsjednica Vlade i članica Predsjedništva SNS Zorana Mihajlović rekla je da zahtjev jednog od lidera Saveza za Srbiju da se u Srbiji dogodi državni udar neće proći, ali da to samo pokazuje da je riječ o političarima koji su u stanju i državu da žrtvuju samo da bi se dokopali vlasti.

"Posle upadanja u institucije, provociranja nasilja i raznih performansa, lider Dveri Boško Obradović došao je na novu ideju kako da dođe na vlast bez izbora, i to tako što će pozvati na državni udar. To samo pokazuje o kakvim političarima je reč, onima koji bi žrtvovali i samu državu, samo ako bi im to dalo šansu da dođu na vlast, jer im je jasno da ih građani ne žele", kaže Mihajlovićeva.

Ona ističe da Obradović nastavlja sa bestidnom politikom plašenja građana Srbije izbjeglicama, čime podržava sve one marginalne grupe sa profašističkim idejama koje bi da sprovode neku svoju ličnu "pravdu" nad migrantima.

"Bojkot nije izgovor da građani ne znaju za šta se svaka stranka ili političar zalaže, pa bi bilo dobro da se i ostali lideri Saveza za Srbiju izjasne da li je ono što govori Boško Obradović i njihov stav", dodaje Mihajlovićeva.