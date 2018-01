Obzerver: To je Balkan, niko ni ne očekuje da nađu ubicu

LONDON - Američki stručnjak Džon Šindler u svojoj analizi za "Obzerver" izražava bojazan da ubica Olivera Ivanovića nikada neće biti otkriven.

Ubistvo Olivera Ivanovića, odrađeno je po klasičnom šablonu po kojem se u jugoistočnoj Evopi "rješavaju" politički protivnici, već sada je uzrokovalo probleme u normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, te je neizvjesno kada će i pod kojim uslovima, dijalog biti nastavljen, piše

Atentat na Ivanovića dogodio u danu kada je u Briselu trebalo da počne tehnički dijalog Beograda i Prištine, poslije skoro više od godinu dana, ali do njega nije došlo kada je srpska delegacija čula šta se desilo u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice.

Još od rata 1999. godine na Kosovu, piše "Obzerver", vlasti u Beogradu ne mogu da se pomire sa činjenicom da je u tadašnjem ratu Srbija "izgubila svoju južnu pokrajinu".

Izgubljeni rat nakon NATO bombardovanja doveo je do pada Slobodana Miloševića. Njegovim padom i uspostavljanjem novog političkog poretka činilo se da je Srbija sve bliža Evropskoj uniji, pa da će tako uskoro biti riješen i vjekovni problem Srba i Albanaca. Činilo se da će tako biti, sve do ubistva Ivanovića, zbog kojeg se, kako izgleda, ovaj problem vraća nekoliko koraka unazad.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, ovaj čin okarakterisao je kao "akt terorizma", te odmah sazvao sjednicu Savjeta za nacionalnu bezbjednost koja će se baviti atentatom. I delegacija iz Brisela, čim je čula za atentat, poručila je da dijaloga neće biti i vratila se u Beograd.

"Ko je zapravo Oliver Ivanović? Svakako - čovjek sa veoma mnogo neprijatelja. Nije bio omiljen ni među Albancima, a ni među Srbima", piše Obzerver.

Albanci su ga mrzeli zbog navodne umiješanosti u ratne zločine 1999. godine, zbog kojih je bio i osuđen, ali je na to uložena žalba. U vrijeme kada je ubijen, Ivanović je čekao novo suđenje.

Nije bio popularan ni kod srpskih nacionalista, jer je bio spreman da pregovara sa kosovskim političarima, a u vezi sa konačnim statusom Kosova. Ivanović je na kraju prihvatio kosovsku realnost, a povrh svega, da je Kosovo davno "otišlo na svoju stranu" i to u nepovratnom pravcu, iako toga mnogi u Beogradu nisu bili svjesni.

Tokom godina, Ivanović je dobijao više prijetnji od Srba, nego od Albanaca, konstatuje autor "Obzervera".

U tekstu se konstatuje da su se u posljednje skoro dvije decenije u Srbiji desila mnoga ubistva političara, novinara, kriminalaca koja do danas nisu riješena, te postoji bojazan i da ubica Olivera Ivanovića nikada neće biti otkriven.

Problem je, piše Obzerver, što nakon raspada Jugoslavije 1991, komunistički bezbjednosni aparat nikada nije rasformiran. Tačnije, nikada nije došlo do lustracije.

Poslije raspada Jugoslavije, formirana je tajna policija, a pojedini njeni članovi su bili iz kriminalnog miljea, te su oni korišćeni za obavljanje prljavih poslova u inostranstvu. Međutim, ove strukture nastavile su dalje da metastaziraju, pa su bili uključeni u špijuniranja, kidnapovanja kriminalaca, ali i političara.

Ubistvo Zorana Djinđića dovelo je do serije hapšenja kriminalaca, ali nije se ušlo u rješavanje koruptivnog sistema. Petnaest godina kasnije, ništa se nije promijenilo, tajni agenti i dalje se nalaze u vrhovima političkih partija i velikih kompanija. Nije teško pomisliti da su neki od njih bili umiješani u ubistvo Ivanovića.

"Kako god, jugoistočna Evropa danas je opasnije mjesto nego što je to bila 2003. godine. Ruski uticaj u ovom dijelu Evrope je nevjerovatno porastao pogotovo u Srbiji i BiH, dok podrška Rusije Srbima na sjeveru Kosova nije nikakva tajna", smatra "Obzerver".

Ruski predsjednik Vladimir Putin obnovio je istorijske veze sa "pravoslavnom braćom" Srbima i svako ko je upoznat sa tim koliko je puta ovaj uticaj bio maligan, pogotovo kada su u pitanju atentati, Balkan, ali i cijela Evropa treba da se brinu da je baš Kremlj povezan sa Ivanovićevim ubistvom, piše u tekstu.

Za sada, region čeka da sazna ko je i zašto ubio Olivera Ivanovića. Ovo je Balkan, pa niko ne očekuje da ubica i nalogodavci uskoro biti otkriveni, kao ni da će zvaničnici biti potpuno iskreni kada je u pitanju njegovo ubistvo.

"Sigurno je to da će se u narednim danima pojaviti razne teorije zavjere zašto je do atentata i došlo. Najgore je to što je nada da će uskoro doći do normalizacije odnosa Beograda i Prištine umrla zajedno sa Ivanovićem - i to u šablonu kakav je karakterističan za ovaj dio Evrope. Kako će Moskva odreagovati na ovaj zločin može da odredi sudbinu ovog problematičnog regiona, ali i šire", zaključuje analitičar "Obzervera".