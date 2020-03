"Očekuje se porast oboljelih u Srbiji"

BEOGRAD - Epidemiolog Predrag Kon rekao je da u narednim danima u Srbiji očekuje porast broja oboljelih od virusa korona, ali da će biti izvanredno ako se izdrži sa dosadašnjim porastom broja oboljelih.

On je rekao za RTS da je u ovom trenutku najvažnije da u Srbiji što kasnije počne obolijevanje od virusa korona u zajednici, odnosno da se što kasnije pojave slučajevi koji nisu povezani sa osobama koje su putovale.

Kon je rekao da je obolijevanje u zajednici siguran dokaz da je virus korona u cirkulaciji mnogo više nego što može da se prati.

"Do sada ga pratimo, ali ubuduće će svaka teška respiratorna infekcija da se ispituje na virus korona. Tako ćemo početi dobijati realnije podatke koliko je to prošireno u populaciji", rekao je on.

On je dodao da je u Beogradu manji broj oboljelih od akutnih respiratornih infekcija i oboljenja sličnih gripu u odnosu na prošlu sedmicu.

Kon je podsjetio na važnost održavanja higijene, pranja ruku i izbjegavanja kontakata.

U Srbiji su do danas registrovana 72 slučajeva zaraženih od virusa korona.