Od 1. novembra mediji u Srbiji obavezni da prekinu program i objave nestanak djeteta

BEOGRAD - Osnivač fondacije "Tijana Jurić" Igor Jurić, izjavio je danas da će od 1. novembra u prvoj fazi sistema za uzbunjivanje u slučajevima nestale djece "Amber alert", koji će se u Srbiji zvati "Pronađi me", prilikom nestanka djeteta, uz nalog polcije, mediji imati obavezu da istog momenta prekinu program i objave formatirani poster na kojem će se nalaziti fotografija djeteta i njegovi podaci.

"Takođe će sve televizije u Srbiji imati obavezu da u prvih osam sati, svakih 30 minuta prekidaju program i objavljuju tu informaciju, ili eventualno dopunjenu sa novim informacijama. Nakon osam sati, a do isteka 48 sata, svakih sat vremena ćete morati da objavljujete tu istu informaciju, ili ako se dete pronađe ranije, objavićete da je dete pronađeno", rekao je on za K1 Televiziju.

Dodao je da, ukoliko se dijete ne pronađe nakon 48 sati, policija nastavlja svoje procedure i ukoliko je potrebna dodatna podrška medija, policija će im se obratiti, kako bi oni izašli sa nekim novim, dodatnim informacijama.

Napominje da će mobilni operateri takođe u prvoj fazi slati SMS poruku dok ne dođe brodkast sistem, gdje će građani putem baznih stanica dobijati informacije, a da će željezničke i autobuske stanice, koje trenutno imaju tehničke mogućnosti, objavljivati informaciju.

Jurić ističe da će aerodrom "Nikola Tesla" umjesto polazaka i odlazaka aviona, istog momenta emitovati informaciju da je nestalo dijete, a da će se u drugoj fazi sistema "Pronađi me", uključiti putevi Srbije, naftne kompanije, društvene mreže i drugi činioci koji će dodatno doprinijeti da se informacija o nestanku djeteta što prije raširi.

"Mi smo imali teške situacije, greške koje smo počinili, nešto gde nismo na vreme reagovali, što smo sada iskoristili na najbolji mogući način da sistem prilagodima našoj zemlji, i da uradimo nešto što je bolje nego u Americi, ili zemljama Zapadne Evrope", ocijenio je on.

Prema njegovim riječima, u prosjeku u Srbiji svake godine se prijavi nestanak između 1.300 i 1.500 djece, koja uglavnom odlaze iz svojih porodica zobg raznik okolnosti.

"Srećom, najveći broj te dece se vrati, ali uvek ostane ta neka crna brojka, gde imamo uvek nekoliko mališana za koje nemamo rezultate potrage i ne znamo kakva je njihova sudbina. Ovaj sistem je namenjen toj brojci, kada znamo da je prošle godine konkretno prijavljeno 1.523 nestanaka dece, 1.518 pronađeno, dok se za petoro dece ne zna gde se nalaze", rekao je on.

Kada je riječ o kriminalnim otmicama, Jurić kaže da će ovaj sistem sigurno doprinijeti tome da jedan broj otmičara ili odustane od otmice djeteta, ili eventualno odluči da dijete pusti na slobodu kada vidi da je alarm upaljen.

"Ja sam se nekako borio da svaki građanin ove zemlje da doprinos u potrazi za nestalim detetom, jer policija ne može sama da rešava nestanke mališana, bez pomoći građana i svih aktera u društvu, tu mislim na medije, organizacije, mobilne operatere. ovako se uključujemo u jednu zajedničku borbu gde potregu ne vrši samo policija, nego smo svi zajedno uključeni", istakao je on i dodao da će sistem "Pronađi me" biti među najboljim u svijetu.

Jurić kaže da je prema procjeni svako šesto dijete koje odlazi od svojih porodica, uglavnom žrtva manipulacije i seksualnog zlostavljanja, zbog čega ne treba osuđivati tu djecu i njihov, odlazak već se zapitati zašto djeca odlaze iz svojih sredina i ohrabljivati ih da zlostavljanje prijave.

"Kada je reč o otmičarima dece, teško je prepoznati profil takvih ljudi. Za neke ljude, poput Ninoslava Jovanovića iz Niša koji je počinio nekoliko krivičnih dela seksulanog zlostavljanja, bio zbog toga u zatvoru, pa kasnije izašao i onda oteo devojčicu i zlostavljao je, to je jedna osoba za koju smo nakon onoga što je već počinio mogli pretpostaviti da on jeste opasan za okolinu", izjavio je on.

Govoreći o slučaju čovjeka koji je seksualno zlostavljao i ubio Tijanu Jurić, Jurić je naveo da je on u svojoj arhivi imao nekoliko krivičnih djela nasilja, koja nisu bila prijavljena i dobro procesuirana, što ga je činilo nevidljivim za sistem.

"To su ljudi koji su tu među nama, koji su spremni da kada taj nagon proradi da otmu dete i da mu učine sve najgore što čovek može da pomisli. Mi moramo da budemo spremni za te nepredviđene situacije, koje su jako retke, ali nisu nešto što se dešava samo u Americi, nego i kod nas", naglasio je on, a prenosi Tanjug.