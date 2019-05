Od 2014. godine spriječeno članstvo Kosova u devet organizacija

BEOGRAD - Od 2014. godine do danas spriječen je prijem Kosova u devet međunarodnih organizacija, a za četiri godine - od 2014. do 2018. godine, 13 država je povuklo priznanje, stoji u Izvještaju o pregovorima između Beogarad i Prištine od 2013. do maja ove godine koji je stigao u Skupštinu Srbije i biće predmet rasprave.

Tih devet međunarodnih organizacija su UNESCO, Svjetska carinska organizacija, INTERPOL, Međunarodna organizacija za vino i vinovu lozu (IOV), Evropska studentska unija, Evropska radiodifuzna unija (EBU), Međunarodna organizacija vrhovnih revizorskih institucija, Evropska mreža operativnog prenosnog sistema za električnu energiju i Međunarodno udruženje avio prevoznika.

Takođe, od 2014. do 2018. godine 13 država je povuklo priznanje - Solomonska Ostrva, Surinam, Burundi, Liberija, Papua Nova Gvineja, Lesoto, Komonvelt Dominika, Grenada, Komori, Madagaskar, Palau, Gvineja Bisao i Sao Tome i Principe.

Države koje su priznale od 2014. do 2018. godine su: Tonga, Singapur, Antiga i Barbuda, Togo, Bangladeš i Barbados, dodaje se u izvještaju.

Sjednica na kojoj će izvještaj o KiM biti jedina tačka dnevnog reda zakazana je za ponedjeljak, 27.maj.