Od danas drastične kazne za zlostavljanje životinja u Hrvatskoj

ZAGREB - Pošto je na snagu stupila nova kazna za zlostavljanje životinja, ako osoba na bilo koji način na javnom mjestu zlostavlja životinje, kazniće se novčanom kaznom od 200 do 1.000 evra. To je povećanje za 10 puta jer je dosad maksimalna kazna iznosila 100 evra.

"Recimo da neko na autobuskoj stanici nogom udara psa, to ne samo da je zlostavljanje životinja, to je definitivno i uznemiravanje ljudi i remećenje javnog reda i mira. Trebalo bi da postoji mogućnost automatskog pozivanja policije. Neće građani sad pisati mejlove komunalnim redarima, nego će zvati policiju. Tako da upravo smatramo ovu odredbu, pa onda i povećanje kazne, važnima zbog sprovođenja", rekao je Luka Oman, predsjednik udruženja "Prijatelji životinja".

Danas je, osim toga, prvi put u Hrvatskoj održan skup na temu pravne zaštite kućnih ljubimaca. Na okruglom stolu raspravljalo se o temama kao što su odgovorno uzgajanje i držanje kućnih ljubimaca, prenosi "Dnevnik.hr".

"To je pitanje sigurnosti. To nije samo porodično pitanje, nego je to pitanje i opšte sfere. Vi morate znati prostor i gdje se mogu kretati, kako se mogu kretati, kakva bezbjednost mora biti pružena njima, a i drugima, kada dolaze s njima u kontakt", rekao je akademik Jakša Barbić, predsjednik Naučnog vijeća.