Odalović: Belivuk podučen kako da se brani

BEOGRAD - Generalni sekretar Narodne skupštine Srbije Veljko Odalović ocijenio je da je očigledno da je Veljko Belivuk podučen kako da se brani od optužbi koje mu se stavljaju na teret i da je lakše da se sve prebaci na politički teren.

"Stvari poput tvrdnji Belivuka da je imao veze sa predsednikom države ne smeju da se objavljaju, ovo je stvar kojom smo dotakli dno, a sve s ciljem političke diskreditacije", naveo je Odalović za RTS.

Odalović je rekao da ono što se desilo sa predsjednikom i tvrdnjama Veljka Belivuka koje je objavio "Krik" o navodnim vezama s njim ne može da prođe bez komentara, i dodao da to ne doprinosi ničemu sem unutrašnjem urušavanju države.

"Očigledno je da je Belivuk podučen da to bude jedan od načina njegove odbrane. Ovakve stvari ne smeju da se objavljaju, ovo je stvar kojom smo dotakli dno, a sve s ciljem političke diskreditacije, a sve radi bolje političke pozicije određenih ljudi", naveo je Odalović.

Prema njegovim riječima, ako se neko bavi istraživačkim novinarstvom ne može da plasira ovakvu informaciju, a da je neprovjerena, a pravosudni organi imaju veliku odgovornost, kako ovakve izjave koje su eventualno date mogu da budu u javnosti.

"Ovo ne treba da se radi. Ima posebnu težinu jer se radi o kriminalcu koji je uradio monstruozne zločine i treba da se pošalje poruka države da nema kompromisa s njim. Jaki su dokazi protiv njega i lakše je to prebaciti na politički teren. To je devijantno, i to treba da se preseče", naglasio je Odalović.