Odalović: Kurti je opsednut severom KiM, to neće moći dugo da traje

Predsjednik Komisije Vlade Srbije za nestala lica Veljko Odalović rekao je za RTS da je premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti sada problem međunaorodne zajednice i političkih stranaka kosovskih Albanaca. Evropa je nemoćna da natjera Prištinu da uradi šta je potpisala, kaže Odalović.

"Auto-put mira" trebalo bi da poveže Niš, Prištinu, Tiranu, Drač, da spaja Srbe i Albance. To se najčešće čulo prilikom jučerašnjeg otvaranja prve dionice ovog auto-puta.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da je još u okviru Berlinskog procesa 2014. godine sa tadašnjom njemačkom kancelarkom Angelom Merkel razgovarao o povezivanju Prištine i Niša auto-putem.

Odalović je rekao da je Berlinski proces osmišljen da podrži sve projekte koji spajaju.

"Ovo nije jedini projekat, vrlo je važno kada sa Prištinom imamo sve više problema da se pošalje poruka da će jedan put – put mira omogućiti prohodnost, frekvenciju i lagani prolaz u oba pravca. Luka Drač je veoma važna, jedno od čvorišta preko kojeg se značajan dio tereta može organizovati", rekao je Odalović, gostujući u Јutarnjem programu RTS-a.

Napominje da je važno da se prevazilaze barijere, a kod ovog puta je posebno važno što se dva puta godišnje na Merdaru formiraju kolone ponekad od desetak kilometara sa vozilima dijaspore, Albanaca koji rade i žive na Zapadu – za vrijeme ljetnog perioda i pred praznike – onda nastaje kolaps.

"Ovo je način da se to prevaziće, da se modernom saobraćajnicom koja će, nadam se, biti nastavljena od Merdara do ulaska u Prištinu, preko čitavog prostora KiM stigne do Albanije i siđe do Јadrana", kaže Odalović.

Navodi da je riječ o projektima spajanja, kao i da je inicijativa Otvoreni Balkan imala za cilj da pošalje poruku da Srbija želi i u putničkom i u željezničkom saobraćaju da se poveže i da svima bude bolje.

"Ima određenih političkih elita u zemljama u okruženju i na prostoru KiM koje ne razumiju te poruke i ne žele da budu dio ovakvih projekata", dodao je Odalović.

Prema njegovim riječima, jučerašnji dan šalje pozitivne poruke, otvara zračak nade. Podsjeća da prostor KiM ima nekoliko administrativnih prelaza.

Ako se komunukacija i prohodnost omogući ljudima i za robu, imamo sve preduslove da imamo i bolju situaciju. Projekat Otvorenog Balkana je to imao za cilj, ističe Odalović i napominje da su te teme otvorene kada Kurti nije postojao na političkoj sceni.

Kurti ima problem sa EU, SAD i sa Srbima sa sjevera

Govoreći o tome za šta je Kurti zainteresovan, Odalović je rekao da Kurti pokušava da otme dio teritorije Srbije i to mu je ključni cilj.

"Ima problem na unutrašnjoj sceni sa svima, ima problem sa EU i SAD, kao i sa Srbima sa sjevera. Svaka njegova priča je pokušaj da okrene i ne čuje šta je 3. juna njemu poručeno – Evropa je poručila tri tačke i put u deeskalaciju, on obrće stvari. Malo smo s pravom ljuti na međunarodne posrednike što nas na određeni način izjednačavaju ponekad u eskalaciji koja je nastala na sjeveru KiM, a za eskalaciju je isključivo odgovoran Kurti - dodaje Odalović.

Ističe da na KiM nema nijednog incidenta koji izazivaju Srbi i da Kurti treba da povuče specijalne jedinice i gradonačelnike kao i da raspiše izbore.

Odalović je istakao i da je jedan broj Srba morao da se dislocira zbog Kurtijevih spiskova, kao i da je Kurti sada problem međunarodne zajednice i političkih stranaka kosovskih Albanaca.

"Nisu preglasni u tome da osuđuju šta on radi na sjeveru, ali se plaše kako reaguju SAD, optužuju ga da svađa njih sa strateškim partnerima, koji su naumili da im prave državu", napominje Odalović.

Odalović ukazuje na nemoć Evrope da natjera Prištinu da uradi šta je potpisala.

"Evropa nema instrumente da ih natjera, počele su male mjere, sankcije, to je ono što brine lidere ostalih partija kosovskih Albanaca. Kurti je opsednut sjeverom KiM, to neće moći da traje dugo. Moraće da formira ZSO", zaključio je Odalović.