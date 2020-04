Odata pošta pilotima, braniocima Beograda

BEOGRAD - Polaganjem vijenaca kod Spomenika pilotima braniocima Beograda danas je obilježeno 79 godina od bombardovanja Beograda 6. aprila 1941. godine, kada je počeo napad nacističke Njemačke na Kraljevinu Jugoslaviju u Drugom svjetskom ratu.

Kod spomenika na Zemuskom keju vijenac je položio izaslanik predsjednika Republike i ministar odbrane Aleksandar Vulin koji je istakao da su "Srbi 6. aprila 1941. godine bili jedini antifašistički narod u Evropi".

"Samo su Srbi imali hrabrosti da kažu da neće da budu deo Trojnog pakta i samo su Srbi imali hrabrosti da kažu da neće da budu deo fašističkog novog poretka", rekao je Vulin, saopšteno je iz Ministarstva odbrane Srbije.

U ime Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije, vijenac je položio državni sekretar Nenad Nerić, dok je u ime grada Beograda vijenac položio zamjenik gradonačelnika Goran Vesić.

Vesić je rekao da je u bombardovanju Beograd poginulo više od 4.000 ljudi.

"Ono na šta smo posebno ponosni jeste otpor koji je vojska pružila u odbrani Beograda, a to je bio Šesti lovački puk, to su piloti kojima je ovde podignut spomenik", rekao je on.

Prema njegovi mrečima, piloti su se hrabro borili za svoj grad, iako je ga je bombardovalo ukupno više od 600 njemačkih bombardera.

Vesić je rekao da su piloti kraljevske avijacije oborili više desetina nemačkih aviona, a da je njih 145 poginulo.