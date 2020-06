Odbio da ruši manastirski konak: U bager sjeo direktor kompanije

Nikšićanin M. Koprivica odbio je da ruši manastirski konak u Ulcinju pa je u bager sjeo i konak srušio direktor kompanije "Vilusi" Marko Daković.

To je portalu prenio sagovornik koji je posmatrao dešavanja. On je naveo da je Koprivica bio uporan u odluci i nakon vrlo neprijatnog razgovora s policijom napustio je to mjesto, a bager je preuzeo direktor kompanije Marko Daković koji je na kraju i srušio konak.

Građevinska firma "Vilusi" iz Nikšića angažovana je jutros da sruši manastirski konak na Briskoj Gori pored Ulcinja.

"Jutros me je firma poslala u Ulcinj sa bagerom, ali nisu mi rekli gdje idem, ni šta treba da radim. Tek kada sam došao, vidio sam o čemu se radi. Odmah sam izašao iz bagera i rekao da neću da rušim konak, niti da učestvujem u tome. Prekrstio sam se i otišao pješke sa tog mjesta do Ulcinja", rekao je bagerista Koprivica za portal In4s.